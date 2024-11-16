Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Фомин – об умершем агенте Череповском: «Карпин обязан ему возрождением тренерской карьеры»

    Фомин – об умершем агенте Череповском: «Карпин обязан ему возрождением тренерской карьеры»

    Журналист «Известий» Алексей Фомин прокомментировал смерть агента Михаила Череповского.

    «В последние лет пять Череповский ушeл в тень. Помимо «Химок» ещe занимался трудоустройством в «Локо» Митрюшкина, которого когда-то с помощью Чельцова устроил в «Сьоне». Дзюба, кстати, его упоминал в недавнем интервью, когда рассуждал об агентах как зле, и приводил в пример Сафонова с Череповским.

    Череповский, когда десять лет назад ушeл от Сафонова, у которого работал в конторе, стал одним из самых влиятельных агентов страны на короткое время. «Спартак» времeн Карпина и Асхабадзе был практически подконтролен Михаилу.

    Но гораздо интереснее то, что фактически Череповскому Карпин обязан возрождением своей карьеры и тем, где он сейчас. Именно Михаил осенью 2017-го убедил Арутюнянца и Рыскина взять его в «Ростов». И это при том, что во времена «Спартака» отношения Карпина с Рыскиным и его группой были примерно, как с Дзюбой. На самом деле их связка в «Ростове» – это всe равно, если Сeмин вдруг воссоединится со Смородской или Кикнадзе и начнeт с ними успешно работать. Причeм Череповский, по моим данным, начал обхаживать «Ростов» ещe в сентябре 2017-го, когда там неплохо шли дела у Кучука.

    И в итоге к зиме трудоустроил его на Дон после полутора «Мальорки», «Армавира», обучения комментаторов на «Матче» и ярлыка «сбитого лeтчика» от Федуна. Так что Михаил самым прямым образом повернул современную историю нашего футбола», – написал Фомин.

    • Череповскому в августе исполнилось 52 года.
    • Он был агентом Антона Митрюшкина, Александра Зуева, Сергея Паршивлюка, Павла Яковлева, Владимира Граната.
    • Карпин тренирует с 2009 года и не имеет трофеев.

    Новости по теме
    Круговой: «Карпин просил не издеваться над Брунеем»
    Карпин считает, что Чалов не забил Брунею по двум причинам 7
    Карпин: «Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли?»
    Источник: телеграм-канал Алексея Фомина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 