Фомин – об умершем агенте Череповском: «Карпин обязан ему возрождением тренерской карьеры»

Журналист «Известий» Алексей Фомин прокомментировал смерть агента Михаила Череповского.

«В последние лет пять Череповский ушeл в тень. Помимо «Химок» ещe занимался трудоустройством в «Локо» Митрюшкина, которого когда-то с помощью Чельцова устроил в «Сьоне». Дзюба, кстати, его упоминал в недавнем интервью, когда рассуждал об агентах как зле, и приводил в пример Сафонова с Череповским.

Череповский, когда десять лет назад ушeл от Сафонова, у которого работал в конторе, стал одним из самых влиятельных агентов страны на короткое время. «Спартак» времeн Карпина и Асхабадзе был практически подконтролен Михаилу.

Но гораздо интереснее то, что фактически Череповскому Карпин обязан возрождением своей карьеры и тем, где он сейчас. Именно Михаил осенью 2017-го убедил Арутюнянца и Рыскина взять его в «Ростов». И это при том, что во времена «Спартака» отношения Карпина с Рыскиным и его группой были примерно, как с Дзюбой. На самом деле их связка в «Ростове» – это всe равно, если Сeмин вдруг воссоединится со Смородской или Кикнадзе и начнeт с ними успешно работать. Причeм Череповский, по моим данным, начал обхаживать «Ростов» ещe в сентябре 2017-го, когда там неплохо шли дела у Кучука.

И в итоге к зиме трудоустроил его на Дон после полутора «Мальорки», «Армавира», обучения комментаторов на «Матче» и ярлыка «сбитого лeтчика» от Федуна. Так что Михаил самым прямым образом повернул современную историю нашего футбола», – написал Фомин.