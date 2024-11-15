«Вест Хэм» назвал «Ливерпулю» и «Арсеналу» цену на Кудуса

«Ливерпуль» и «Арсенал» заинтересованы в усилении атаки Мохаммедом Кудусом из «Вест Хэма».

Летом его можно будет выкупить за фиксированную сумму отступных – 85 миллионов фунтов (около 102 млн евро).

Сам 24-летний ганец не стремится менять команду, но готов рассмотреть предложения от клубов-участников Лиги чемпионов.

В августе 2023 года «Вест Хэм» купил Кудуса у «Аякса» за 43 млн евро.

С тех пор вингер забил 16 голов и сделал 7 ассистов в 55 матчах.

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