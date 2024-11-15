«Ливерпуль» хочет усилиться французским вингером

«Ливерпуль» может усилить атаку во время зимнего трансферного окна.
Клуб АПЛ нацелился на вингера «Лиона» Райана Шерки.
За 21-летнего француза потенциальному покупателю придется заплатить 25 миллионов евро.
«Лион» хотел сохранить игрока до конца сезона, но из-за финансовых проблем, вероятно, согласится на его продажу в январе.
- Летом Шерки мог уйти в «ПСЖ» или «Боруссию Д», но тогда договориться не удалось.
- Его рыночная стоимость – 20 млн евро.
- В этом сезоне нападающий забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 11 матчах.
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