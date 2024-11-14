Сборная Франции установила антирекорд посещаемости на матче с Израилем

На игру Лиги наций между сборными Франции и Израиля пришли около 20 тысяч фанатов.

Это новый антирекорд для «Стад де Франс» – домашнего стадиона французской сборной.

Ранее худшим результатом было 36 842 человека в 2003 году на матче с Новой Зеландией.

Стадион вмещает более 81 000 зрителей.

Во Франции объясняют низкую посещаемость недавними нападениями на болельщиков «Маккаби Тель-Авив» в Амстердаме.

На фоне инцидента в голландской столице поле на «Стад де Франс» отгородили решетками с шипами наверху, а первые ряды на трибунах закрыли брезентом.

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