Павлюченко одним словом охарактеризовал результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

Роман Павлюченко оценил промежуточные результаты «Спартака» в сезоне-2024/25.
- Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.
- Они набрали 28 очков в 15 турах.
- Отставание от лидера – 9 баллов.
«Как бы оценил первый круг «Спартака» в этом сезоне? Плохо.
У команды нет стабильности. Нельзя бороться за чемпионство, когда ты две игры выиграл, а третью проиграл.
«Спартаку» нужно набирать очки с командами, которые идут внизу турнирной таблицы», – сказал Павлюченко.
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