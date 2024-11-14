Павлюченко одним словом охарактеризовал результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

Роман Павлюченко оценил промежуточные результаты «Спартака» в сезоне-2024/25.

Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.

Они набрали 28 очков в 15 турах.

Отставание от лидера – 9 баллов.

«Как бы оценил первый круг «Спартака» в этом сезоне? Плохо.

У команды нет стабильности. Нельзя бороться за чемпионство, когда ты две игры выиграл, а третью проиграл.

«Спартаку» нужно набирать очки с командами, которые идут внизу турнирной таблицы», – сказал Павлюченко.

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