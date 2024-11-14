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    • Павлюченко одним словом охарактеризовал результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

    Павлюченко одним словом охарактеризовал результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

    Роман Павлюченко оценил промежуточные результаты «Спартака» в сезоне-2024/25.

    • Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.
    • Они набрали 28 очков в 15 турах.
    • Отставание от лидера – 9 баллов.

    «Как бы оценил первый круг «Спартака» в этом сезоне? Плохо.

    У команды нет стабильности. Нельзя бороться за чемпионство, когда ты две игры выиграл, а третью проиграл.

    «Спартаку» нужно набирать очки с командами, которые идут внизу турнирной таблицы», – сказал Павлюченко.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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