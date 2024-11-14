Аршавин спрогнозировал зимнего чемпиона РПЛ

Андрей Аршавин считает, что «Зенит» сместит «Краснодар» с первого места в РПЛ до зимнего перерыва.

«На зимнюю паузу первым должен уйти «Зенит». Он обязан набирать очки в оставшихся трех матчах. Не верю, что «Краснодар» в трех играх победит», – сказал Аршавин.

После 15 туров «Краснодар» опережает «Зенит» на 1 очко.

Петербуржцам осталось сыграть до паузы с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Акроном».

Южане встретятся с «Химками», «Спартаком» и «Локомотивом».

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