Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Аршавин спрогнозировал зимнего чемпиона РПЛ

    Андрей Аршавин считает, что «Зенит» сместит «Краснодар» с первого места в РПЛ до зимнего перерыва.

    «На зимнюю паузу первым должен уйти «Зенит». Он обязан набирать очки в оставшихся трех матчах. Не верю, что «Краснодар» в трех играх победит», – сказал Аршавин.

    • После 15 туров «Краснодар» опережает «Зенит» на 1 очко.
    • Петербуржцам осталось сыграть до паузы с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Акроном».
    • Южане встретятся с «Химками», «Спартаком» и «Локомотивом».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Аршавин ответил, справедливо ли «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ 1
    Бышовец объяснил, в чем Батраков лучше Аршавина 6
    Аршавин – о драке в матче ЦСКА – «Спартак»: «Не скажу, что это прям ужасно» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:08
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 