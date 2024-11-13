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    • Губерниев: «Все говно, один Дзюба – Д’Артаньян. Если ты обижен, иди в водовозы»

    Губерниев: «Все говно, один Дзюба – Д’Артаньян. Если ты обижен, иди в водовозы»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил резонансное интервью форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

    – Он решил свои страхи, комплексы, может, какие-то обиды выплеснуть наружу. Потому что разговоры про то, что куда-то кого-то не позвали...

    Спорт – очень честная штука. Если ты хорошо играешь, то ты выступаешь в России. Если ты играешь в футбол здорово, отлично и блестяще – в чемпионате Англии или Италии. А если твоя игра на уровне лучших европейских суперзвезд, ты выступаешь в топ-клубе.

    Значит, Дзюба не такой блестящий футболист. Хороший – безусловно, выдающийся на нашем уровне – да, звезда – несомненно. Как было в одном фильме: «Хороший ты мужик, Артем, но не орел».

    – Похоже, что Дзюба обижен почти на всех?

    – К Артему отношусь с симпатией и уважением, но, во-первых, на обиженных воду возят. Если ты обижен, ну, значит, иди в водовозы. Во-вторых, все вокруг говно, один Дзюба – Д’Артаньян. Ну, точно!

    Мне кажется, он комплексует просто. Он такой большой ребенок и сделал так, не подумав. А может, наоборот, слишком хорошо подумав на своем уровне. Поэтому, честно говоря, я бы вообще его строго не судил. Брякает там что-то, ну и хорошо.

    – Как вы отреагировали на критику в адрес «Локомотива» от Дзюбы?

    – Слова про «Локомотив» несерьезны, потому что он какие-то сплетни собирал по поводу каких-то взаимоотношений внутри.

    Команда с Дзюбой была середняком, а без него молодежью борется за чемпионство. Вообще «Локомотив» по-другому дышит.

    Может быть, Дзюба и был тем самым дряхлым мотором, который нужно было поменять, чтобы этот болид быстрее поехал.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2024 21:49
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    Комментарии (7)
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    Cleaner
    1731524309
    Губерниев - главный говновоз на Матч ТВ...
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    Интерес
    1731525057
    А Геничу и его подпевалам скажешь подобное.
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    The only one
    1731525498
    Просто у Дзюбы синдром пенсионера. Это нормально.
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    russkiisergei
    1731527821
    насчёт всех не знаю! но, вот губерниев точно - гавно!!!
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    BuenosArgentina
    1731528676
    Губерниев - эталонный жлоб, с поведением уборщика в конюшне
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    Mirak92
    1731530556
    Губа главный нытик, попз..же Мостового даже
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