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    Глушаков рассказал, как забирал жену с сыном из роддома

    Денис Глушаков поделился подробностями выписки из роддома его супруги Ксении Коваленко и новорожденного сына Данила.

    «Только сегодня забрал сына. Жене говорил – может, сегодня его повезем на футбол? Сразу на «Спартак», – рассказал Глушаков, принявший участие в матче легенд «Спартака» и «Динамо», посвященном памяти Федора Черенкова.

    • О рождении четвертого ребенка полузащитник сообщил 8 ноября.
    • Для 37-летнего Глушакова это первый сын. Ранее были три дочери.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2024 21:30
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    Комментарии (3)
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    n876
    1731528260
    может сегодня его повезем на футбол=== Это был бы рекорд Гиннеса.Первый только что родившийся ребенок двух футболистов на футбольном матче.
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    рылы
    1731530961
    конченный дебил. и рыло.
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