Глушаков рассказал, как забирал жену с сыном из роддома

Денис Глушаков поделился подробностями выписки из роддома его супруги Ксении Коваленко и новорожденного сына Данила.
«Только сегодня забрал сына. Жене говорил – может, сегодня его повезем на футбол? Сразу на «Спартак», – рассказал Глушаков, принявший участие в матче легенд «Спартака» и «Динамо», посвященном памяти Федора Черенкова.
- О рождении четвертого ребенка полузащитник сообщил 8 ноября.
- Для 37-летнего Глушакова это первый сын. Ранее были три дочери.
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