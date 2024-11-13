Широков оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший спартаковец Роман Широков не верит в шансы клуба на чемпионство в этом сезоне.

«У «Спартака» никаких шансов на чемпионство. Какие шансы? На сколько очков они отстают?

Им бы за тройку зацепиться, уже хорошо будет. Тут могут, почему нет? Им надо дотерпеть до весны, а там, может, за счeт тренировочного процесса и хорошей подготовки добавят», – сказал Широков.

«Спартак» отстает от 1-го места РПЛ на 9 очков.

Ближайший соперник – «Локомотив» (23 ноября).

«Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

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