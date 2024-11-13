Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Дзюба рассказал о Божьей помощи: «Думаешь, вообще полный пипец, а Бог тебя раз – и выводит»

    Дзюба рассказал о Божьей помощи: «Думаешь, вообще полный пипец, а Бог тебя раз – и выводит»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что ему помогает Бог.

    – Ты был готов завершить карьеру [летом]?

    – А что мне еще оставалось? Не знаю, захотел бы я в итоге или нет [идти учиться на тренера]. Пауза оказалась уж слишком большая. Я безумно рад тому, как все получилось. Были разные варианты, а вывело в итоге на то, что должно быть.

    Я сейчас много читаю, особенно литературу, связанную с Богом. На самом деле, есть ситуации, где Господь направляет. Ты думаешь, что вообще полный пипец… За что?! Как так?! А Бог тебя раз – и выводит.

    Казалось бы, и по деньгам, и по другим вещам есть сомнения. Но ты приходишь именно в нужное место, где тебе действительно рады, где тебе комфортно, и ты можешь себя проявить и помочь другим, прежде всего. У меня это вторая такая команда, где я зрелый футболист среди молодых, и мне нужно прям маневрировать.

    То есть я уже не просто футболист, который пришел, потренировался, чуть кого‑то «подубил» – и пошел. Сейчас на кого‑то прикрикнешь, кого‑то, наоборот, надо поддержать. Надо разговаривать, потому что все ребята разные.

    Иногда сидишь с кем‑то в бане после тренировки на восстановлении и слышишь: «Представляешь, я тебя на чемпионате мира видел, будучи маленьким, а сейчас с тобой в одной команде». И в этот момент ты такой: «Блин, а реально». Стараюсь на равных с ними. Иногда забываешься, потому что типа молодой, всего 36 лет. Но надо помнить, что должен быть для них примером.

    – Докручу все‑таки вопрос. Ты был готов к завершению карьеры в тот момент?

    – Мне хочется думать, что да. Но судя по моему организму – нет. Я, наверное, обманывал сам себя, то есть просто готовился к этому. Оставались сутки [до закрытия трансферного окна].

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Форвард делит лидерство по голам за сборную России с Александром Кержаковым (по 30 мячей).
    • Контракт Артема с «Акроном» действует до лета.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Реакция «Локомотива» на резонансное интервью Дзюбы 1
    Футболист «Акрона» – о Дзюбе: «Я-то думал, что это я клоун»
    Орещук – об отказе Дзюбы жать руку Семаку: «Спустя время Артем признает неправоту»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:56
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1731510650
    Ну , там явно не Бог.. Там черти развлекаются.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 