Дзюба – о Батракове: «Когда он пришел, я его звал «Сыночек, сыночек». Он мне: «Папа, папа»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексее Батракове. Они вместе выступали за московский клуб во второй части сезона-2023/24.

– Как ты относишься к мнению, что Дзюба ушел – и у «Локомотива» все наладилось?

– Будем смотреть под конец. Но как наладилось? При мне они заняли восьмое место, поднявшись с 15‑го. Со мной же мы также четвертыми финишировали. Сейчас посмотрим.

Сейчас Батраков забил все, что возможно и невозможно, отдал – мое уважение ему. Молодцы. Прежде всего, он и команда.

Но подождите, пока закончатся голы Батракова. А они закончатся. Как у Беллингема в «Реале». Тот дал отрезок, все кричали: «Сейчас он Криштиану Роналду побьет». В тот момент я думал: ну все, остановите эту землю – я выскочу. И Беллингем пропал, сколько там игр не забивал?

– За «Реал» – был разрыв с мая, только в сентябре один гол, всe.

– В один момент сдуется всe, хочешь этого или не хочешь. Я надеюсь, что ошибаюсь. Но как показывает практика, все равно вдолгую под нападающими не может быть результативность такая сумасшедшая.

Батраков аномально сейчас круто идет. И это очень классно. Желаю ему, чтобы сейчас 30 забил и 30 отдал. Я в первых рядах [желающих], потому что это наш пацан.

Я вдвойне счастлив, он этого заслуживает. Когда он пришел, я его звал «Сыночек, сыночек». Он мне: «Папа, папа». Мы смеялись, потому что у меня сын больше, чем он. И Батраков красавец, реально.

19-летний Батраков провел в этом сезоне 19 матчей за «Локомотив», забил 11 голов, отдал 8 передач.

Он дебютировал в основной команде весной этого года.

Дзюба покинул «Локомотив» в конце мая.

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