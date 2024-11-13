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    Романцев сказал, кто станет чемпионом России в этом сезоне

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев сделал предположение об исходе борьбы за чемпионский титул в сезоне-2024/25 РПЛ.

    «Сейчас середина сезона в РПЛ. Но внутреннее чутьe мне подсказывает, что сезон будет таким, как в прошлом году. Это моe личное мнение. Один к одному будет. Интересный и до конца. Борьба будет до конца, и в итоге «Зенит» будет первым. Я посмотрел игры, у «Зенита» объективно шансов больше», – сказал Романцев.

    • По итогам первого круга 1-е место занимает «Краснодар» (37 очков), вторым идет «Зенит» (36), тройку замыкает «Локомотив» (34). Московское «Динамо» расположилось на четвертом месте, набрав 30 очков. Следом идет «Спартак» (28), далее ЦСКА (27).
    • «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии (11)
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    NewLife
    1731486729
    ОИР, тебя Ловчев что ли укусил?))
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    VGreen
    1731486998
    При всём уважении к Романцеву, но для понимания этого, не нужно быть большим экспертом в футболе)
    Ответить
    evgevg13
    1731487263
    "Пророк", твою дивизию...
    Ответить
    baggio80
    1731487590
    Открытие сделал вангует )))
    Ответить
    Айболид
    1731487729
    Ща у квадробоберов полыхнёт )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Ответить
    alll-333
    1731487823
    Какой сюрприз. А никто бы и не подумал...
    Ответить
    Цугундeр
    1731487956
    "Я посмотрел игры, у «Зенита» объективно шансов больше» Игры, игры.. ОИР посмотрел , а не прочитал сектантские проповеди- кричалки.)
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    ...уефан
    1731488599
    ...объективный реализм, плюс знание анатомии РПЛ и РФС... Он эти потроха гнилые не раз в руках держал)...
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