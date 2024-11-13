Романцев сказал, кто станет чемпионом России в этом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев сделал предположение об исходе борьбы за чемпионский титул в сезоне-2024/25 РПЛ.
«Сейчас середина сезона в РПЛ. Но внутреннее чутьe мне подсказывает, что сезон будет таким, как в прошлом году. Это моe личное мнение. Один к одному будет. Интересный и до конца. Борьба будет до конца, и в итоге «Зенит» будет первым. Я посмотрел игры, у «Зенита» объективно шансов больше», – сказал Романцев.
- По итогам первого круга 1-е место занимает «Краснодар» (37 очков), вторым идет «Зенит» (36), тройку замыкает «Локомотив» (34). Московское «Динамо» расположилось на четвертом месте, набрав 30 очков. Следом идет «Спартак» (28), далее ЦСКА (27).
- «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.
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