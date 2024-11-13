Романцев сказал, кто станет чемпионом России в этом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев сделал предположение об исходе борьбы за чемпионский титул в сезоне-2024/25 РПЛ.

«Сейчас середина сезона в РПЛ. Но внутреннее чутьe мне подсказывает, что сезон будет таким, как в прошлом году. Это моe личное мнение. Один к одному будет. Интересный и до конца. Борьба будет до конца, и в итоге «Зенит» будет первым. Я посмотрел игры, у «Зенита» объективно шансов больше», – сказал Романцев.

По итогам первого круга 1-е место занимает «Краснодар» (37 очков), вторым идет «Зенит» (36), тройку замыкает «Локомотив» (34). Московское «Динамо» расположилось на четвертом месте, набрав 30 очков. Следом идет «Спартак» (28), далее ЦСКА (27).

«Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.

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