Комментатор Роман Нагучев поделился ожиданиями от интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы «Матч ТВ» до его просмотра.

«Пока не трогал знаменитое на весь день интервью, но и не глядя уверен, там 7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. В любом случае ужасно интересно.

Но что бы там ни было, все с детства знают, что лучше всего не говорить долгоиграющей *** [фигни], потому что она может внезапно тебя догнать, хотя ты уже почти в дамках», – написал Нагучев.

36-летний Дзюба в этом сезоне провел 8 матчей за «Акрон», забил 2 гола, отдал 3 передачи.

В ходе интервью форвард раскритиковал работу российских футбольных комментаторов и поддержал позицию главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в их отношении.

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