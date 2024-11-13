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    • Нагучев – об интервью Дзюбы: «7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел»

    Нагучев – об интервью Дзюбы: «7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел»

    Комментатор Роман Нагучев поделился ожиданиями от интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы «Матч ТВ» до его просмотра.

    «Пока не трогал знаменитое на весь день интервью, но и не глядя уверен, там 7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. В любом случае ужасно интересно.

    Но что бы там ни было, все с детства знают, что лучше всего не говорить долгоиграющей *** [фигни], потому что она может внезапно тебя догнать, хотя ты уже почти в дамках», – написал Нагучев.

    • 36-летний Дзюба в этом сезоне провел 8 матчей за «Акрон», забил 2 гола, отдал 3 передачи.
    • В ходе интервью форвард раскритиковал работу российских футбольных комментаторов и поддержал позицию главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в их отношении.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал «Он Эйр | Роман Нагучев»

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    Сегодня, 10:02
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    Комментарии (3)
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    Иван Петров 1986
    1731482946
    Во как вас зюба зацепил. Закопошились все.
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    Борис34684
    1731485477
    Такое впечатление, что Дзюба открыл банку знаменитой швецкой тухлой рыбы, похоже долго ещё будет вонять.
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