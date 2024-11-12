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    • Юран – о матче памяти Черенкова: «Готовлюсь, в футболке «Спартака» ты не можешь просто обозначить присутствие»

    Юран – о матче памяти Черенкова: «Готовлюсь, в футболке «Спартака» ты не можешь просто обозначить присутствие»

    Экс-спартаковец Сергей Юран рассказал о подготовке к матчу памяти Федора Черенкова.

    • В игре встретятся легенды «Спартака» и «Динамо».
    • Игра на «Лукойл Арене» состоится завтра, 13 ноября.
    • Юран без работы с весны, когда его уволили из «Пари НН».

    «У меня такой характер, что есть матч – нужно готовиться. Ты выходишь на футбольное поле в футболке «Спартака» – здесь должна быть ответственность, а не просто обозначить присутствие. Конечно, лишний раз увидеть парней и пообщаться – это всегда приятно, и сделаю это с большим удовольствием.

    Но на первом плане стоит матч. Придeт болельщик и будет смотреть на поле, а не на то, как мы общаемся. Не в моeм характере выйти, поздороваться и уйти. Поэтому готовлюсь к матчу легенд», – сказал Юран.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.11.2024 21:49
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