Юран – о матче памяти Черенкова: «Готовлюсь, в футболке «Спартака» ты не можешь просто обозначить присутствие»

Экс-спартаковец Сергей Юран рассказал о подготовке к матчу памяти Федора Черенкова.

В игре встретятся легенды «Спартака» и «Динамо».

Игра на «Лукойл Арене» состоится завтра, 13 ноября.

Юран без работы с весны, когда его уволили из «Пари НН».

«У меня такой характер, что есть матч – нужно готовиться. Ты выходишь на футбольное поле в футболке «Спартака» – здесь должна быть ответственность, а не просто обозначить присутствие. Конечно, лишний раз увидеть парней и пообщаться – это всегда приятно, и сделаю это с большим удовольствием.

Но на первом плане стоит матч. Придeт болельщик и будет смотреть на поле, а не на то, как мы общаемся. Не в моeм характере выйти, поздороваться и уйти. Поэтому готовлюсь к матчу легенд», – сказал Юран.

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