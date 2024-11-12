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    Юран: «Моя цель – возглавить «Спартак» и выиграть РПЛ»

    Сергей Юран хочет возглавить «Спартак».

    «Когда ты играл в «Спартаке» и знаешь, что такое ромбик на груди, понимаешь, что это за клуб, какая армия болельщиков. Я всегда ощущал ответственность перед спартаковцами. Знаю, что и Дмитрий Аленичев с большой радостью приходил в команду и хотел что-то выиграть. Да, не получилось, но это нормально.

    Это нельзя назвать мечтой. Есть цель на тренерском поприще дойти до самого верха. Хотелось бы однажды возглавить «Спартак» и выиграть чемпионат России. Я играл в этом клубе и понимаю, что надо разорваться в клочья, но болельщиков порадовать. Но сейчас у них есть наставник. Дай бог, чтобы команда выигрывала с Деяном Станковичем. Спартаковцы заждались побед и титулов», – сказал Юран.

    • Юран играл за «Спартак» в прошлом веке.
    • Весной тренера уволили из «Пари НН».
    • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.11.2024 17:34
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    Комментарии (17)
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    Александр.Т.
    1731422340
    Эх мечты мечты)
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    The only one
    1731422764
    Прекрасное далёко.... и дальше по тексту песни.
    Ответить
    Fju-2
    1731423517
    Спортинг тренера назначил, можно на Спартак переключиться)
    Ответить
    Янвapь 69
    1731425240
    и вывести его в пердив
    Ответить
    Интерес
    1731427153
    Уважаю его мечту.Надеюсь,что он сможет возглавить любимого соперника.Только "мужики сумлеваются"...
    Ответить
    Semenycch
    1731429837
    Ну парень, тут либо возглавить Спартак либо выиграть чемпионат, нужно выбирать!
    Ответить
    bset
    1731430550
    Ну со Спартаком понятно. А выиграть РПЛ за какую команду будет?
    Ответить
    JIEGEHDA
    1731434782
    У самурая нет цели есть только путь . Поэтому пошел ты на... Юран . Забудь об этом . Или жди осталось ещё вроде 10 лет чтобы снова Спартак чемпионом
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    Клубничный
    1731437773
    Многие хотят подоить лукойл!!!
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    Шустик
    1731446701
    А моя цель нассать на ромбик!!!
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