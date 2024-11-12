Дзюба – о себе: «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что недоволен межличностными отношениями внутри российского футбола.

– Мне кажется, ты требуешь от работы клубов того, чего у нас в принципе нет в российском футболе.

– Я требую от них просто такого же отношения к себе. Почему, когда у них все плохо, они ведут себя так, а когда у них все хорошо, по-другому? Это же двуличие, это грязь. Я что для себя прошу? Только фразу: «Артем, спасибо за проделанную работу». Все! Но они даже этого не сделали.

И еще было смешно. Все же знают, что игры против «Спартака» для меня особенные. И вот меня выпускают на восемь минут, а потом Галактионов жалуется, типа, «Почему он в раздевалке никому люлей не дал, почему не устроил разнос?» То есть он сам меня посадил и ждет, что я там буду майку рвать? Нет, так было только в «Спартаке».

То есть они от меня требуют чего-то, а сами взамен не готовы ничего отдавать. Но не бывает в отношениях одностороннего движения. Ни в каких – ни в футбольных, ни в жизненных, ни в любви.

А так, по большому счету, с кем у меня конфликт был? Луческу – любовь, Виллаш-Боаш – любовь, Божович – любовь, Черчесов – любовь, Слуцкий – любовь, Тедеев – любовь, Непомнящий – любовь. То есть у меня с двадцатью тренерами великолепные отношения, с тремя-четырьмя – не очень. Да и с Семаком первые два-три года мы вообще были вот так: я всегда был за него, за все его идеи. И он это знал.

– То есть ты страдаешь за правду?

– Да ничего я не страдаю. Что такое правда? Вот у меня на столе чай. Ну чай же? А тебе говорят, что это кофе. И добавляют: «Это мое мнение. Это моя правда». Нет, просто ты идиот. И я тебе это в глаза говорю. Вот я про что, понимаешь?

Если я закончу карьеру, и так получится, что судьба меня выведет на какие-то места, там, не знаю, в РФС, например, ох, тогда берегитесь. Вот такой принципиальной твари вы в жизни не видели.

У Дзюбы летом истекает контракт.

Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

По окончании карьеры Дзюба намерен тренировать.

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