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    • Дзюба – о себе: «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели»

    Дзюба – о себе: «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что недоволен межличностными отношениями внутри российского футбола.

    – Мне кажется, ты требуешь от работы клубов того, чего у нас в принципе нет в российском футболе.

    – Я требую от них просто такого же отношения к себе. Почему, когда у них все плохо, они ведут себя так, а когда у них все хорошо, по-другому? Это же двуличие, это грязь. Я что для себя прошу? Только фразу: «Артем, спасибо за проделанную работу». Все! Но они даже этого не сделали.

    И еще было смешно. Все же знают, что игры против «Спартака» для меня особенные. И вот меня выпускают на восемь минут, а потом Галактионов жалуется, типа, «Почему он в раздевалке никому люлей не дал, почему не устроил разнос?» То есть он сам меня посадил и ждет, что я там буду майку рвать? Нет, так было только в «Спартаке».

    То есть они от меня требуют чего-то, а сами взамен не готовы ничего отдавать. Но не бывает в отношениях одностороннего движения. Ни в каких – ни в футбольных, ни в жизненных, ни в любви.

    А так, по большому счету, с кем у меня конфликт был? Луческу – любовь, Виллаш-Боаш – любовь, Божович – любовь, Черчесов – любовь, Слуцкий – любовь, Тедеев – любовь, Непомнящий – любовь. То есть у меня с двадцатью тренерами великолепные отношения, с тремя-четырьмя – не очень. Да и с Семаком первые два-три года мы вообще были вот так: я всегда был за него, за все его идеи. И он это знал.

    – То есть ты страдаешь за правду?

    – Да ничего я не страдаю. Что такое правда? Вот у меня на столе чай. Ну чай же? А тебе говорят, что это кофе. И добавляют: «Это мое мнение. Это моя правда». Нет, просто ты идиот. И я тебе это в глаза говорю. Вот я про что, понимаешь?

    Если я закончу карьеру, и так получится, что судьба меня выведет на какие-то места, там, не знаю, в РФС, например, ох, тогда берегитесь. Вот такой принципиальной твари вы в жизни не видели.

    • У Дзюбы летом истекает контракт.
    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • По окончании карьеры Дзюба намерен тренировать.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2024 17:19
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1731422681
    Как я и думал- одно интервью разбили на мелкие куски и преподнесли типа кучу отдельных десед. Дерись, дискуссируй толпа.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1731423723
    Обидчивый, злопамятный и мстительный типаж.
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    Интерес
    1731425987
    Зачеркни слово "принципиальной".
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    Semenycch
    1731429160
    Артем, не суйся в РФС, из тебя чиновник, а значит сосущий бабло глист в организме государства, совершенно никакой. Там или ты кого-нибудь прибьешь или тебя.
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