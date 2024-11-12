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    • Стало известно, почему Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом» в 2022 году

    Стало известно, почему Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом» в 2022 году

    Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему не продлил контракт в 2022 году.

    «Я все равно мог продлить, в два раза понизить зарплату. Но я же прекрасно понимал, что тогда продаюсь за деньги, условно – за два миллиона евро сижу в запасе и, как Саня Ерохин: либо кубковый боец, либо на 5-7 минут в добавленное [время]. То есть у меня был осознанный выбор: или я продаюсь за деньги, или иду своим путем – играть в футбол.

    Не могу сидеть в запасе и просто смотреть. Если мне некомфортно, деньги не удержат. И заметь, я же ничего против «Зенита» не говорю. Хоть раз что-то сказал? Единственное: что «Зенит» из Санкт-Петербурга превратился в Рио-де-Жанейро. Я соврал? Нет. Россияне же вообще там не солируют, они по праздникам играют», – сказал Дзюба.

    • Артем был в «Зените» в 2015-2022 годах.
    • В команде он выиграл свое 1-е чемпионство.
    • Сейчас Дзюба в «Акроне».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2024 16:28
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    Комментарии (1)
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    Semenycch
    1731429671
    А ведь Артем прав! Он в Зените все что только возможно выиграл и личном плане и в командном и денег заработал, на скамейке сидеть точно смысла не было.
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