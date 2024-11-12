Стало известно, почему Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом» в 2022 году

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему не продлил контракт в 2022 году.

«Я все равно мог продлить, в два раза понизить зарплату. Но я же прекрасно понимал, что тогда продаюсь за деньги, условно – за два миллиона евро сижу в запасе и, как Саня Ерохин: либо кубковый боец, либо на 5-7 минут в добавленное [время]. То есть у меня был осознанный выбор: или я продаюсь за деньги, или иду своим путем – играть в футбол.

Не могу сидеть в запасе и просто смотреть. Если мне некомфортно, деньги не удержат. И заметь, я же ничего против «Зенита» не говорю. Хоть раз что-то сказал? Единственное: что «Зенит» из Санкт-Петербурга превратился в Рио-де-Жанейро. Я соврал? Нет. Россияне же вообще там не солируют, они по праздникам играют», – сказал Дзюба.

Артем был в «Зените» в 2015-2022 годах.

В команде он выиграл свое 1-е чемпионство.

Сейчас Дзюба в «Акроне».

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