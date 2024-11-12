Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Мостовой дал прогноз на выступление «Ростова»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о выступлениях «Ростова» в первом круге чемпионата России-2024/25.

    «Думаю, что они находятся на своeм месте. «Ростов» – как раз где-то с пятого по девятое место. Конечно, какое-то время назад они шли рядом с топ-3, но до этого они и близко там не были.

    «Краснодар», например, 15 лет существует и только в прошлом году первый раз боролся за чемпионство. Надо иначе подходить в этом плане, всегда отталкиваться от состава и возможностей клуба. Считаю, ростовчане ещe могут подняться: одну-две игры выиграют, поднимутся куда-то на пятую-шестую строчку.

    Попадeт ли команда в топ-5 по итогам сезона? Мне кажется, они ниже пятeрки финишируют – с шестого по девятое. Скорее всего, будет так. Что они, «Спартак», «Динамо» или «Локомотив» обгонят? Сомневаюсь.

    Ясно, что какая-то команда может выдать серию из трeх-четырeх побед, тем более в нашем чемпионате: кажется, что он только начался, а уже половина сезона пролетела. Сейчас три-четыре игры сыграют – и всe. Потом два с половиной месяца отпуска», – сказал Мостовой.

    • «Ростов» занимает 8-е место в РПЛ после 15 туров, набрав 17 очков.
    • В прошлом сезоне команда стала 7-й.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Во время речи Мостового на стадионе «Спартака» сработала пожарная сигнализация 2
    Мостовой оценил слова Дзюбы о «Спартаке»: «Артем прав» 2
    Мостовой: «Спартак» должен быть в тройке по итогам сезона» 8
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2024 13:33
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1731411520
    Три тура надежды и три следующих месяца-неизвестность,ожидания(хорошего и плохого)и у многих существенно обновлённые команды.А дальше-"куда влечёт нас рок событий...".
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 