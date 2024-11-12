Мостовой дал прогноз на выступление «Ростова»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о выступлениях «Ростова» в первом круге чемпионата России-2024/25.

«Думаю, что они находятся на своeм месте. «Ростов» – как раз где-то с пятого по девятое место. Конечно, какое-то время назад они шли рядом с топ-3, но до этого они и близко там не были.

«Краснодар», например, 15 лет существует и только в прошлом году первый раз боролся за чемпионство. Надо иначе подходить в этом плане, всегда отталкиваться от состава и возможностей клуба. Считаю, ростовчане ещe могут подняться: одну-две игры выиграют, поднимутся куда-то на пятую-шестую строчку.

Попадeт ли команда в топ-5 по итогам сезона? Мне кажется, они ниже пятeрки финишируют – с шестого по девятое. Скорее всего, будет так. Что они, «Спартак», «Динамо» или «Локомотив» обгонят? Сомневаюсь.

Ясно, что какая-то команда может выдать серию из трeх-четырeх побед, тем более в нашем чемпионате: кажется, что он только начался, а уже половина сезона пролетела. Сейчас три-четыре игры сыграют – и всe. Потом два с половиной месяца отпуска», – сказал Мостовой.

«Ростов» занимает 8-е место в РПЛ после 15 туров, набрав 17 очков.

В прошлом сезоне команда стала 7-й.

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