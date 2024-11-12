Колосков – о «Спартаке»: «Играет эпизодически, на него то приятно смотреть, то нет»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от выступлений «Спартака» и других команд в первом круге чемпионата России.

– Футболисты «Динамо» ещe молодые. У них есть перспективы, но они зависят от работы игроков. «Динамо» играет в футбол, «Крылья Советов» играют в футбол. «Оренбург» тоже. Эти команды не играют в бей-беги и не устраивают на поле октагон с подножками и переворотами.

У этих команд получается красиво играть, но иногда возникают проблемы с завершением. «Локомотив» тоже играет в футбол, как и «Краснодар».

– А «Спартак»?

– «Спартак» играет эпизодически. На него то приятно смотреть, то нет. «Спартак» ещe ищет свою игру, он ее не нашeл. Иногда на «Спартак» любо-дорого посмотреть. А иногда команда допускает глупейшие ошибки.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России с 37 очками после 15 матчей. «Зенит» набрал 36, а замыкает тройку лучших «Локомотив» с 32 баллами. Далее в таблице расположились «Динамо» (30 очков), «Спартак» (28) и ЦСКА (27).

Второй круг РПЛ стартует после международной паузы на матчи сборных 22 ноября.

До конца года запланировано еще три тура.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов