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    • Соболев сказал Дзюбе по телефону: «Не балуйся там с руками», – и положил трубку

    Соболев сказал Дзюбе по телефону: «Не балуйся там с руками», – и положил трубку

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о разговоре с форвардом Александром Соболевым об адаптации в «Зените».

    – Вы же недавно пересеклись с Александром Соболевым. Ты что‑то ему посоветовал?

    – Он недавно позвонил мне как старшему товарищу, мы с ним где‑то полчаса проговорили. Рядом присутствовал один мой друг, и он был очень удивлен, что я ему так по‑взрослому без подколок все спокойно объяснил.

    На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: «Не балуйся там с руками». И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч.

    Нормально с ним поговорили. Он и сам все прекрасно понимает: это непростой период и он должен быть к этому готов. Но на данный момент, наверное, ему все‑таки пока очень тяжело. Видно, что с этим давлением он не совсем справляется. Посмотрим, он парень с характером. Думаю, все у него может получиться.

    • 36-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 годы с перерывом на полугодичную аренуд в «Арсенал» перед ЧМ-2018.
    • 27-летний Соболев летом перешел в петербургский клуб из «Спартака».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2024 12:28
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    Комментарии (4)
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    ЗаЖиМ
    1731404664
    Соболь недалёкий...
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    Тинез Розоп
    1731414670
    Заголовок надо было другой. Дзюба и Соболев в разговоре по телефону, баловались руками...
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