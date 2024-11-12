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    Агент Абены высказался о будущем футболиста в «Спартаке»

    Агент защитника «Спартака» Миенти Абены Менно Грунвельд отреагировал на информацию о возможном расторжении контракта футболиста с клубом.

    «Нет-нет. Этого не произойдет. Не беспокойтесь, Абена вернется более сильным. Он отличный человек, который будет бороться. Миенти – самый большой борец за «Спартак». К сожалению, игра за сборную вносит свои коррективы.

    48 часов полета туда и обратно за пять дней, а потом нужно играть без тренировок... С ментальной точки зрения он был уставшим, но все равно старался выкладываться во время матчей.

    Поэтому Миенти не смог удачно сыграть против «Краснодара». Ему нужно 3-4 матча, и все наладится. Он фантастический футболист. Ему просто нужно время», – сказал Грунвельд.

    • Контракт 29-летнего Абены со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • В этом сезоне суринамец провел за московский клуб 9 матчей.
    • Также Абена провел 1 встречу за «Ференцварош» в квалификации Лиги чемпионов, а значит заигран в этом сезоне за два клуба.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (10)
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    R_a_i_n
    1731392179
    Что в нем фантастического?
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    Питерский князь
    1731392248
    Опять фамилию неправильно написали, первую и третью буквы поменяйте местами, Е.бана.
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    andr45
    1731393445
    ШАЛИМОВ «Мне кажется, Абена сейчас самый быстрый центральный защитник в РПЛ. Я не видел, чтобы центральный защитник не проигрывал нападающему, когда идет передача за спину. Абена – силовой. Кордоба с Абеной ни разу не развернулся. Был один только раз, когда Абена упал. Он не дал ему развернуться. Кордоба все мячи принял, это да, но не развернулся. Я считаю, что Абена с ним справился»
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    ivany4
    1731399114
    Пока только одни хвалебные речи в его адрес, и ряд удачных отрезков в нескольких играх. А первый круг уже прошел.
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