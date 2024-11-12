Агент Абены высказался о будущем футболиста в «Спартаке»

Агент защитника «Спартака» Миенти Абены Менно Грунвельд отреагировал на информацию о возможном расторжении контракта футболиста с клубом.

«Нет-нет. Этого не произойдет. Не беспокойтесь, Абена вернется более сильным. Он отличный человек, который будет бороться. Миенти – самый большой борец за «Спартак». К сожалению, игра за сборную вносит свои коррективы.

48 часов полета туда и обратно за пять дней, а потом нужно играть без тренировок... С ментальной точки зрения он был уставшим, но все равно старался выкладываться во время матчей.

Поэтому Миенти не смог удачно сыграть против «Краснодара». Ему нужно 3-4 матча, и все наладится. Он фантастический футболист. Ему просто нужно время», – сказал Грунвельд.

Контракт 29-летнего Абены со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне суринамец провел за московский клуб 9 матчей.

Также Абена провел 1 встречу за «Ференцварош» в квалификации Лиги чемпионов, а значит заигран в этом сезоне за два клуба.

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