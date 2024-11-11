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    • В «Спартаке» думают о расторжении контрактов с двумя летними новичками

    В «Спартаке» думают о расторжении контрактов с двумя летними новичками

    «Спартак» может досрочно прекратить сотрудничество с двумя игроками.

    Ранее сообщалось о планах клуба расторгнуть контракт с нападающим Виллианом Жозе.

    Также спартаковцы думают о разрыве соглашения с центральным защитником Миенти Абеной, но итоговое решение пока не принято.

    Против его ухода выступает главный тренер Деян Станкович. Также неизвестно, получится ли у клуба усилить оборону другим футболистом, желательно с паспортом РФ.

    • Бразилец и суринамец перешли в «Спартак» летом.
    • Команда закончила 1-й круг РПЛ на 5-м месте.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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    11.11.2024 21:30
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    Комментарии (13)
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    NewLife
    1731350870
    Источник - вонючая клоака с фейками, где любят копошиться редакторы Бомбардира.
    Ответить
    Интерес
    1731350913
    ТОгда Станок обидится и "Спартак" покатится вниз.
    Ответить
    ...уефан
    1731351428
    ...в Спартаке, только ещё думают, заметьте, думают, а не говорят. И уже, кто-то слышит... Слышит и пишет)...
    Ответить
    TIMOTHY
    1731354380
    Снова неустойки платить за народные деньги! Сколько денег выкинул Лукойл за последние годы на неустойки и прочие агентские бонусы? Можно было Месси с Роналду купить а не набирать всякий хлам !
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    TIMOTHY
    1731354458
    Сейчас отбитая секта найдет кучу отмазок и обвинит во всем Газпром)
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    FWSPM
    1731354862
    Не думаю что с Абеной будут разрывать контракт. Судить по одному неудачному матчу с лидером чемпионата где его кинули под Кордобу это просто смешно. Для ротации вполне подойдет учитывая за сколько купили и явно не огромную зарплату.
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    FWSPM
    1731354999
    Жозе возможно но там другой расклад кого то из троих точно надо убирать понятно что не Угальде значит кто то из двоих оставшихся. Лучше сплавить Шамара желания у него много но навыков совсем нет.
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