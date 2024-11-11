В «Спартаке» думают о расторжении контрактов с двумя летними новичками

«Спартак» может досрочно прекратить сотрудничество с двумя игроками.
Ранее сообщалось о планах клуба расторгнуть контракт с нападающим Виллианом Жозе.
Также спартаковцы думают о разрыве соглашения с центральным защитником Миенти Абеной, но итоговое решение пока не принято.
Против его ухода выступает главный тренер Деян Станкович. Также неизвестно, получится ли у клуба усилить оборону другим футболистом, желательно с паспортом РФ.
- Бразилец и суринамец перешли в «Спартак» летом.
- Команда закончила 1-й круг РПЛ на 5-м месте.
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