В «Спартаке» думают о расторжении контрактов с двумя летними новичками

«Спартак» может досрочно прекратить сотрудничество с двумя игроками.

Ранее сообщалось о планах клуба расторгнуть контракт с нападающим Виллианом Жозе.

Также спартаковцы думают о разрыве соглашения с центральным защитником Миенти Абеной, но итоговое решение пока не принято.

Против его ухода выступает главный тренер Деян Станкович. Также неизвестно, получится ли у клуба усилить оборону другим футболистом, желательно с паспортом РФ.

Бразилец и суринамец перешли в «Спартак» летом.

Команда закончила 1-й круг РПЛ на 5-м месте.

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