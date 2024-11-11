Мостовой перепутал ближайшего соперника сборной России: «Это вообще кто? Мне даже плохо становится»

Александр Мостовой думал, что сборная России сыграет с Бурунди.

– Не пугайте меня нашей сборной! У меня насчет этого очень тревожные мысли, потому что приедет Бурунди.

– Но сборная сыграет с Брунеем.

– Бурунди или Бруней? Непонятно, но вторые это вообще кто? Многие люди даже не знают, где эта страна находится.

Мне даже плохо становится. Просто какой-то ужас!

Россия примет Бруней 15 ноября.

Также в этом месяце команда Валерия Карпина сыграет с Сирией.

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