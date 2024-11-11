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    • Мостовой перепутал ближайшего соперника сборной России: «Это вообще кто? Мне даже плохо становится»

    Мостовой перепутал ближайшего соперника сборной России: «Это вообще кто? Мне даже плохо становится»

    Александр Мостовой думал, что сборная России сыграет с Бурунди.

    – Не пугайте меня нашей сборной! У меня насчет этого очень тревожные мысли, потому что приедет Бурунди.

    – Но сборная сыграет с Брунеем.

    – Бурунди или Бруней? Непонятно, но вторые это вообще кто? Многие люди даже не знают, где эта страна находится.

    Мне даже плохо становится. Просто какой-то ужас!

    • Россия примет Бруней 15 ноября.
    • Также в этом месяце команда Валерия Карпина сыграет с Сирией.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:48
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    Комментарии (9)
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    ilich55
    1731326647
    Не иначе допился Шурик............
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    ...уефан
    1731327563
    ...И болью в почках те слова отозвались Песком брунейским струйка зажурчала...
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    Mirak92
    1731328785
    почему тебя не берут на стажировку? потому что ты долб....б и алкаш
    Ответить
    Питерский князь
    1731330592
    Я бы ему порекомендовал, попить успокоительного, но сразу видно, что он уже фуфыриков 10 потребил. :)))
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    Spartak_forv@
    1731331853
    Только не говорите Мосту,что Австрия и Австралия-это 2 разных страны
    Ответить
    Бомбардиръ
    1731332914
    А я Александра с Андреем часто путал )
    Ответить
    Борис34684
    1731333913
    А какая тебе разница Саня кого тренировать.
    Ответить
    fakeid
    1731338063
    завтра жду новость, что царь едет на стажировку в бурунди.
    Ответить
    Интерес
    1731339221
    Я так и знал,что это прогульщик и двоечник.А ведь в советской школе,в отличие от нынешней,география была отдельным предметом.
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