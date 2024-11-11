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    Дзюбу предложили на пост директора «Спартака»

    Журналист Артем Локалов высказался о возвращении форварда Артема Дзюбы в медиапространство.

    «Дзюба вернулся. К интервью.

    ​​​​Артем Дзюба стремительно вернулся к жанру интервью. Еще недавно Артем угрожал Виталику Бородину, который посмел снимать его на телефон на стоянке у стадиона «Локо». Потом Дзюба объяснял свое нежелание общаться с журналистами тем, что «вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа». И отмечал, что нужны журналисты, «которым интересен сам футбол, сам процесс, интересно раскрывать личности в футболе».

    Не прошло и года, но журналистский цех настолько очистился, что Артем вновь стал словоохотлив и велеречив. Фразы в смешанной зоне для галочки «Видели?» превратились в ностальгические зарисовки, пространные высказывания про сборную, критику своей команды за то, что ни разу не пробила в створ в игре со «Спартаком»... Кажется, Артем не критиковал только себя. И это еще не вышли «Фантастические твари» в версии Дзюбы на «Матч ТВ».

    Артем напоминает Леонида Федуна, с которым они разошлись 10 лет назад. Дзюба тоже интересно и резонансно формулирует мысли. А потом обижается и не хочет общаться – почти как Леонид Арнольдович в тот период, когда «отдал полномочия профессионалам».

    «Спартаку» не хватает Федуна. И Дзюбы тоже. Накануне клуб расстался с Томашем Амаралом, который занимал пост спортивного директора. Играть Дзюбе осталось не так долго, а потом... Потом в «Спартак», например, спортивным директором. Рынок Артем знает. И по-португальски (не зря в «Зените» из Рио-де-Жанейро играл), и по-испански могет, если что.

    Vamos!» – предложил Локалов.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Дзюба также делит 1-е место по голам за сборную России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии (19)
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    R_a_i_n
    1731317921
    Зюбу даже посуду мыть не возьмут. Это надо постараться, что бы так настроить себя против Спартака. Ну может Соболев ещё конкуренцию ему составит.
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    Борис34684
    1731318756
    Дзюбу в Спартак да ну на..., его мне кажется после матча со стадиона Спартака через пять металлоискателей прогоняли.
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    Тинез Розоп
    1731320436
    Просто интересно. Бомбардиром рулят, тоже армяне из Камеди клаба?
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    andr45
    1731320506
    У Федуна всегда работали профессионалы, за исключением короткого периода, когда прискакали дилетанты в лице Аленичева, Титова и прочих экс-«спартаковцев»)
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    NewLife
    1731326283
    Мелковато для зюбы. Я бы видел его генсеком ООН)))
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    Айболид
    1731326316
    По лыцарю и конь .
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    Enter2006
    1731330315
    Пусть становится директором... порнхаба ))
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    порт
    1731330444
    Мостовой сейчас наверняка напрягся.
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    Cleaner
    1731333725
    Журналист Артем Локалов поумничал и попиарился на фоне ДЗЮБЫ...(
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    FWSPM
    1731338733
    А что как вариант можно попробовать
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