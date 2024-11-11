Дзюбу предложили на пост директора «Спартака»

Журналист Артем Локалов высказался о возвращении форварда Артема Дзюбы в медиапространство.

«Дзюба вернулся. К интервью.

​​​​Артем Дзюба стремительно вернулся к жанру интервью. Еще недавно Артем угрожал Виталику Бородину, который посмел снимать его на телефон на стоянке у стадиона «Локо». Потом Дзюба объяснял свое нежелание общаться с журналистами тем, что «вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа». И отмечал, что нужны журналисты, «которым интересен сам футбол, сам процесс, интересно раскрывать личности в футболе».

Не прошло и года, но журналистский цех настолько очистился, что Артем вновь стал словоохотлив и велеречив. Фразы в смешанной зоне для галочки «Видели?» превратились в ностальгические зарисовки, пространные высказывания про сборную, критику своей команды за то, что ни разу не пробила в створ в игре со «Спартаком»... Кажется, Артем не критиковал только себя. И это еще не вышли «Фантастические твари» в версии Дзюбы на «Матч ТВ».

Артем напоминает Леонида Федуна, с которым они разошлись 10 лет назад. Дзюба тоже интересно и резонансно формулирует мысли. А потом обижается и не хочет общаться – почти как Леонид Арнольдович в тот период, когда «отдал полномочия профессионалам».

«Спартаку» не хватает Федуна. И Дзюбы тоже. Накануне клуб расстался с Томашем Амаралом, который занимал пост спортивного директора. Играть Дзюбе осталось не так долго, а потом... Потом в «Спартак», например, спортивным директором. Рынок Артем знает. И по-португальски (не зря в «Зените» из Рио-де-Жанейро играл), и по-испански могет, если что.

Vamos!» – предложил Локалов.

Дзюба – воспитанник «Спартака».

Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Дзюба также делит 1-е место по голам за сборную России.

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