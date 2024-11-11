Агкацев заявил, что «Краснодару» в матче с «Рубином» мешала погода

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о матче 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Прервалась 11-матчевая победная серия краснодарцев в РПЛ.

«Краснодар» сохраняет лидерство.

Следующий соперник – «Химки».

– Настраивались только на победу, никакой другой вариант не рассматривали. Конечно, все расстроены, что не удалось забрать три очка.

– Крутой матч получился. Как изнутри это чувствовалось?

– Напряжение было до последней секунды. «Рубин» – цепкая команда, много единоборств, поэтому настраивались на тяжелую игру, такой она и получилась. Плюс еще погода и поле не лучшего качества мешали нам. Но ребята все старались и пытались победить.

– Погода – имеется в виду холод?

– Конечно, холод. Я не привык к такому холоду.

– Чего сегодня не хватило?

– Моменты были, могли победить, забивать и в первом, и во втором таймах. Не лез мяч в ворота. Ничего страшного. Надеюсь, в следующих играх будет залетать.

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