Агкацев заявил, что «Краснодару» в матче с «Рубином» мешала погода

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о матче 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).
- Прервалась 11-матчевая победная серия краснодарцев в РПЛ.
- «Краснодар» сохраняет лидерство.
- Следующий соперник – «Химки».
– Настраивались только на победу, никакой другой вариант не рассматривали. Конечно, все расстроены, что не удалось забрать три очка.
– Крутой матч получился. Как изнутри это чувствовалось?
– Напряжение было до последней секунды. «Рубин» – цепкая команда, много единоборств, поэтому настраивались на тяжелую игру, такой она и получилась. Плюс еще погода и поле не лучшего качества мешали нам. Но ребята все старались и пытались победить.
– Погода – имеется в виду холод?
– Конечно, холод. Я не привык к такому холоду.
– Чего сегодня не хватило?
– Моменты были, могли победить, забивать и в первом, и во втором таймах. Не лез мяч в ворота. Ничего страшного. Надеюсь, в следующих играх будет залетать.
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