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    • Агкацев заявил, что «Краснодару» в матче с «Рубином» мешала погода

    Агкацев заявил, что «Краснодару» в матче с «Рубином» мешала погода

    Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о матче 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    • Прервалась 11-матчевая победная серия краснодарцев в РПЛ.
    • «Краснодар» сохраняет лидерство.
    • Следующий соперник – «Химки».

    – Настраивались только на победу, никакой другой вариант не рассматривали. Конечно, все расстроены, что не удалось забрать три очка.

    – Крутой матч получился. Как изнутри это чувствовалось?

    – Напряжение было до последней секунды. «Рубин» – цепкая команда, много единоборств, поэтому настраивались на тяжелую игру, такой она и получилась. Плюс еще погода и поле не лучшего качества мешали нам. Но ребята все старались и пытались победить.

    – Погода – имеется в виду холод?

    – Конечно, холод. Я не привык к такому холоду.

    – Чего сегодня не хватило?

    – Моменты были, могли победить, забивать и в первом, и во втором таймах. Не лез мяч в ворота. Ничего страшного. Надеюсь, в следующих играх будет залетать.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:15
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1731308504
    Ещё до майского тепла пяток матчей.Вот поэтому и ставлю под сомнение победу в чемпионате восьми "белоснежек" и одного теплолюбивого отечественного вратаря.
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    crf575757
    1731312927
    Плохому танцору.....Это про Агкацева, просто смешно.
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