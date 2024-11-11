Дзюбу в «Акроне» называют «дедом»

Защитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, как в команде относятся к нападающему Артему Дзюбе.

– Артем Дзюба играет не последнюю роль в вашей команде, и сегодня он много подсказывал своим партнерам на поле. Его в команде воспринимают как дядьку-наставника?

– Да, конечно. Наш игрок Стефан Лончар в шутку называет его «дед». Но его мнение очень ценно для нас. Вся команда уважает Артема.

– Дзюба – известный шутник. Какую самую яркую его шутку могли бы вспомнить?

– Сразу на ум приходит, что он шутит над Лончаром, что у Стефана большой нос.

36-летний Дзюба в «Акроне» с сентября.

Контракт до лета.

В 7 матчах РПЛ за тольяттинцев Артем забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов