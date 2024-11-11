Дзюбу в «Акроне» называют «дедом»

Защитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, как в команде относятся к нападающему Артему Дзюбе.
– Артем Дзюба играет не последнюю роль в вашей команде, и сегодня он много подсказывал своим партнерам на поле. Его в команде воспринимают как дядьку-наставника?
– Да, конечно. Наш игрок Стефан Лончар в шутку называет его «дед». Но его мнение очень ценно для нас. Вся команда уважает Артема.
– Дзюба – известный шутник. Какую самую яркую его шутку могли бы вспомнить?
– Сразу на ум приходит, что он шутит над Лончаром, что у Стефана большой нос.
- 36-летний Дзюба в «Акроне» с сентября.
- Контракт до лета.
- В 7 матчах РПЛ за тольяттинцев Артем забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
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