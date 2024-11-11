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    Дзюбу в «Акроне» называют «дедом»

    Защитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, как в команде относятся к нападающему Артему Дзюбе.

    Артем Дзюба играет не последнюю роль в вашей команде, и сегодня он много подсказывал своим партнерам на поле. Его в команде воспринимают как дядьку-наставника?

    – Да, конечно. Наш игрок Стефан Лончар в шутку называет его «дед». Но его мнение очень ценно для нас. Вся команда уважает Артема.

    – Дзюба – известный шутник. Какую самую яркую его шутку могли бы вспомнить?

    – Сразу на ум приходит, что он шутит над Лончаром, что у Стефана большой нос.

    • 36-летний Дзюба в «Акроне» с сентября.
    • Контракт до лета.
    • В 7 матчах РПЛ за тольяттинцев Артем забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (2)
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    Валя Ромашина
    1731304032
    .А когда помрешь ты, милый мой дедочек? А когда помрешь ты, сизый голубочек? Во середу, бабка, во середу, любка, Во середу ты моя сизая голубка. Во середу, бабка, во середу, любка, Во середу ты моя сизая голубка.
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    Plyash
    1731330360
    Просто ребятки с утра пошутить любят над Дзюблой,типа "Дед...а...дед, х@й тебе в обед." И все радостно идут завтракать.
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