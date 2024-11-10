Реакция Генича на отмену гола «Краснодара» в концовке матча с «Рубином»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил решение Сергея Карасева не засчитывать гол «Краснодара» на 87-й минуте матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Мне кажется, не было нарушения. Карасев не прав.

Видимо, Карасев вспомнил, что не поставил точку в ворота «Краснодара» в игре с «Динамо». Вот вернул должок», – написал Генич.

«Краснодар» уступал по ходу встречи.

Команда лидирует в РПЛ.

«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в лиге.

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