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    • Реакция Генича на отмену гола «Краснодара» в концовке матча с «Рубином»

    Реакция Генича на отмену гола «Краснодара» в концовке матча с «Рубином»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил решение Сергея Карасева не засчитывать гол «Краснодара» на 87-й минуте матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    «Мне кажется, не было нарушения. Карасев не прав.

    Видимо, Карасев вспомнил, что не поставил точку в ворота «Краснодара» в игре с «Динамо». Вот вернул должок», – написал Генич.

    • «Краснодар» уступал по ходу встречи.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • «Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в лиге.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    10.11.2024 22:27
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    Комментарии (14)
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    WE ARE FOR PETER
    1731267455
    Кажется или не кажется! Долг вернул ) говори конкретно и по правилам было не было,а не трещи языком
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1731267633
    Балабол
    Ответить
    knikos
    1731267949
    Вот таких геничей надо по суду привлекать . Карась мог бы и показать пример . на пару-другую миллионов за клевету и оскорбление достоинства . Сразу бы журналюги язычки-то и прикусили ...+ На матч ТВ окуели , менять пора ...
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    Интерес
    1731268874
    А мне не кажется.
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    Cleaner
    1731269357
    50 на 50 момент. Я бы лично гол засчитал. Сыграно в мяч, травмы нет. Чистый гол!
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    erybov1965
    1731270368
    Генич,конечно не авторитет.Но если чемпионство будет решаться так,всегда будет возникать вопрос к судейскому корпусу.Надо лишать их трактовки ситуаций и будет все нормально.А то VAR есть,но трактовки судей тоже оставили.
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    BuenosArgentina
    1731270732
    Ну не знаю, да коснулся мяча сначала потому-что мячик круглый , не значит что сыграно в мяч, играл в ногу
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    777777777
    1731272303
    Одни ***** раскудахтались
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    иммануил
    1731272314
    Карасев видимо решил стать притчей во языцех в футбольном сообществе России. То со Спартаком чудил, то здесь отметился!
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    VVM1964
    1731274684
    Подкат с "отрывом" ног соперника считается фолом и не важно, что первична по касанию игра в мяч, эпизод рассматривается в совокупности - выдрал "косточку" вместе с "мясом" - нарушение... ! При том, что очень желал победы Краснодару ... "Платон мне друг, но истина дороже"(с)...
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