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    • Широков: «Игроки идут в «Зенит» только за деньгами, никто не идет за медалями»

    Широков: «Игроки идут в «Зенит» только за деньгами, никто не идет за медалями»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков раскрыл мотивацию игроков команды.

    – Согласны с тем, что бразильскость «Зенита» пугает игроков-россиян, это как фактор, чтобы не переходить туда?

    – Так сейчас и происходит. Туда идут только за деньгами. Условно, у игрока есть три рубля, а там дают семь – почему не пойти? Семь – и на пять лет, плюс премиальные. Сижу на лавке, создаю иллюзию того, что выйду и помогу. Перехожу туда не для того, чтобы навязать борьбу, вырвать свое место и в итоге получить более высокий контракт, а чтобы получать семь рублей. Не вижу, кто туда перешел, чтобы выиграть конкуренцию. Никто за медалями не идет, бал правят деньги.

    – Но есть и обратная сторона – иностранцы без конкуренцию начнут деградировать.

    – Не деградировать, а играть без души. Не скажу, что они играют плохо. Просто жилы не рвут, как два-три года назад. Не готовы переступать через себя.

    • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 2-й.
    • В мае клубу исполнится 100 лет.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.11.2024 21:09
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    Комментарии (7)
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    Айболид
    1731265979
    Предлагаю "**********" забыть о титулах , которые он завоевал в составе Зенита .
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    DOCTOR PENALTY
    1731266029
    Абсолютно прав Широков. Только в Питере сейчас не бразильскость, а бразильбл ядство. *****!
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    Интерес
    1731266492
    Всюду идут за деньги,но в "Зенит"-за значительно бОльшие деньги,забыв свои бывшие "целования креста".
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    knikos
    1731268532
    Нихрена он ссучился ...
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    FWSPM
    1731270816
    Да сдувается газовичок это еще в прошлом сезоне было понятно
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    VGreen
    1731272942
    "бразильскость"? Есть такое слово?
    Ответить
    Номэд
    1731275119
    Даже ежу понятно (но не вшивым), что нахера педо-рио медальки? Им главное бабло.
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