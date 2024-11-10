Широков: «Игроки идут в «Зенит» только за деньгами, никто не идет за медалями»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков раскрыл мотивацию игроков команды.

– Согласны с тем, что бразильскость «Зенита» пугает игроков-россиян, это как фактор, чтобы не переходить туда?

– Так сейчас и происходит. Туда идут только за деньгами. Условно, у игрока есть три рубля, а там дают семь – почему не пойти? Семь – и на пять лет, плюс премиальные. Сижу на лавке, создаю иллюзию того, что выйду и помогу. Перехожу туда не для того, чтобы навязать борьбу, вырвать свое место и в итоге получить более высокий контракт, а чтобы получать семь рублей. Не вижу, кто туда перешел, чтобы выиграть конкуренцию. Никто за медалями не идет, бал правят деньги.

– Но есть и обратная сторона – иностранцы без конкуренцию начнут деградировать.

– Не деградировать, а играть без души. Не скажу, что они играют плохо. Просто жилы не рвут, как два-три года назад. Не готовы переступать через себя.

«Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.

Сейчас команда идет в РПЛ 2-й.

В мае клубу исполнится 100 лет.

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