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    • Дзюба дал комментарий после поражения «Акрона» от «Спартака»

    Дзюба дал комментарий после поражения «Акрона» от «Спартака»

    Форвард «Акрона» Артем Дзюба подвел итоги матча со «Спартаком». Команда из Тольятти уступила со счетом 0:4.

    – Не получилось вообще ничего. Всe, что задумывалось, ничего не вышло. Хотели прессинговать, но не получилось. Худший матч, поэтому без шансов. Всe в психологии, нужно перестраиваться с ФНЛ. Здесь в РПЛ невозможно (так играть). Если кто‑то думает, что мы чудом отобьемся, то такого не бывает. Надо противостоять сопернику,

    – Что говорили вратарю?

    – Попросил выбивать мяч чуть раньше.

    – Много подсказывали партнерам. Вас воспринимают как тренера?

    – Как тренера нет, но как старшего партнера точно. Я сам в таких ситуациях первый раз, что центр поля через раз переходим. Это шок, нужно и мне, и команде это пройти. Команда будет взрослее. Тренер сделал большой разнос, всe по делу, так играть нельзя. У нас вообще был удар в створ? Если ты даже не подходишь к воротам…. Стандарты должны быть качественными, а мы низом подаем или спотыкаемся.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2024 18:02
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1731252180
    Меньше болтать и обещать надо.Обгадились конкретно.
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    ароба-бозоров-yandex
    1731254533
    А где видео голов Дзюбы?
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