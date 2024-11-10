Дзюба дал комментарий после поражения «Акрона» от «Спартака»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба подвел итоги матча со «Спартаком». Команда из Тольятти уступила со счетом 0:4.

– Не получилось вообще ничего. Всe, что задумывалось, ничего не вышло. Хотели прессинговать, но не получилось. Худший матч, поэтому без шансов. Всe в психологии, нужно перестраиваться с ФНЛ. Здесь в РПЛ невозможно (так играть). Если кто‑то думает, что мы чудом отобьемся, то такого не бывает. Надо противостоять сопернику,

– Что говорили вратарю?

– Попросил выбивать мяч чуть раньше.

– Много подсказывали партнерам. Вас воспринимают как тренера?

– Как тренера нет, но как старшего партнера точно. Я сам в таких ситуациях первый раз, что центр поля через раз переходим. Это шок, нужно и мне, и команде это пройти. Команда будет взрослее. Тренер сделал большой разнос, всe по делу, так играть нельзя. У нас вообще был удар в створ? Если ты даже не подходишь к воротам…. Стандарты должны быть качественными, а мы низом подаем или спотыкаемся.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов