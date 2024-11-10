Станкович прокомментировал дисквалификацию Литвинова

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сказал, что клуб шокирован дисквалификацией полузащитника Руслана Литвинова на 2 матча после игры 14-го тура РПЛ с ЦСКА, в которой красно-белые победили со счетом 2:0.

«Какое тут может быть мое персональное мнение? Тут все и так видно. Эпизод говорит сам за себя. Нечего добавить. Сказать, что мы шокированы или удивлены – это ничего не сказать», – сказал Станкович.

По ходу игры ЦСКА – «Спартак» произошла массовая драка, в ходе которой Литвинов схватил защитника красно-синих Виллиана Рошу за лицо. Оба были удалены с поля. Бразилец за свои действия получил трехматчевую дисквалификацию.

Литвинов пропустит матчи «Спартака» в РПЛ с «Акроном» и «Локомотивом».

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