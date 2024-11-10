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    Станкович прокомментировал дисквалификацию Литвинова

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сказал, что клуб шокирован дисквалификацией полузащитника Руслана Литвинова на 2 матча после игры 14-го тура РПЛ с ЦСКА, в которой красно-белые победили со счетом 2:0.

    «Какое тут может быть мое персональное мнение? Тут все и так видно. Эпизод говорит сам за себя. Нечего добавить. Сказать, что мы шокированы или удивлены – это ничего не сказать», – сказал Станкович.

    • По ходу игры ЦСКА – «Спартак» произошла массовая драка, в ходе которой Литвинов схватил защитника красно-синих Виллиана Рошу за лицо. Оба были удалены с поля. Бразилец за свои действия получил трехматчевую дисквалификацию.
    • Литвинов пропустит матчи «Спартака» в РПЛ с «Акроном» и «Локомотивом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2024 15:14
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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731242224
    Надо было больше дать провокатору, что бы в дальнейшем не пихал руками в лицо. Гыгыгы
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    Интерес
    1731245751
    А поезд тихо ехал на Балканы...А ну-ка собери свой чемоданчик...
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    serglider
    1731245958
    Станкович прокомментировал дисквалификацию Литвинова, - Баба с возу - кобыле легче)))
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