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    • Галактионов высказался о шансах «Локомотива» свергнуть «Зенит»

    Галактионов высказался о шансах «Локомотива» свергнуть «Зенит»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил перспективы своей команды в борьбе с «Зенитом».

    «Мы без лозунгов. Четко для себя определили, что двигаемся от игры к игре. Есть предстоящий матч, и его нужно выиграть. Необходимо подготовиться, быть максимально готовыми к этой игре, физически, организационно. Это наша основная задача. А дальше – уже жизнь покажет.

    Понятно, что амбиции у нас у всех есть – у клуба, у руководства, тренерского штаба, игроков. Все хотят побеждать и двигаться вперед. От этого и отталкиваемся», – сказал Галактионов.

    • «Локо» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.
    • «Зенит» идет на третьей строчке.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Советский спорт»

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    10.11.2024 13:25
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    Комментарии (7)
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    волчарик
    1731234931
    Локо радует составом и периодически игрой , но в этом году еще рано .
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    NewLife
    1731236417
    Аплодирую стоя горе редакторам Бомбардира и задаю им вопрос: на кой хрен команде на втором месте свергать соперника с третьего места. Видно, что Бомбардир болеет за бездомных, но надо знать меру, не смешить народ, бравируя своей шизофренией)))))
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    Вованчик83
    1731238577
    Вряд ли у проводниц есть шансы. Так же, как и у магнитовской просрочки.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731238793
    Кишка тонка против Зенита на длинной дистанции. Гыгыгы
    Ответить
    нБратишка
    1731248217
    слова то какие - свергнуть «Зенит» как будто зенит узурпатор и победы тут ни причем. !
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