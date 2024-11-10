Галактионов высказался о шансах «Локомотива» свергнуть «Зенит»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил перспективы своей команды в борьбе с «Зенитом».

«Мы без лозунгов. Четко для себя определили, что двигаемся от игры к игре. Есть предстоящий матч, и его нужно выиграть. Необходимо подготовиться, быть максимально готовыми к этой игре, физически, организационно. Это наша основная задача. А дальше – уже жизнь покажет.

Понятно, что амбиции у нас у всех есть – у клуба, у руководства, тренерского штаба, игроков. Все хотят побеждать и двигаться вперед. От этого и отталкиваемся», – сказал Галактионов.

«Локо» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

«Зенит» идет на третьей строчке.

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