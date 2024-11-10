Представитель Батракова ответил, стал ли Алексей миллиардером после повышения зарплаты

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал повышение зарплаты игрока.
– Стал ли Батраков после повышения миллиардером, как Максим Глушенков из «Зенита»?
– Нет, конечно. Зарплата возросла в рамках прописанного в контракте пункта. Повысилась благодаря сыгранному количеству матчей. Руководство активировало пункт раньше времени, пошло навстречу.
- Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Игрок с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
- Батраков вызван на ближайший сбор сборной России.
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