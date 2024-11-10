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    Николич рассказал, в чем ЦСКА при нем прибавил

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что в команде при нем есть позитивные изменения.

    – В чeм для вас была главная сложность, когда начали работать с игроками? Со стороны кажется, что вам было очень сложно заставить себя не перестраивать схему – не уходить с трeх защитников на четыре.

    – Согласен, не только по схеме нужно было время. Я пришeл 20 июня. Были игры сборных, Олимпийские игры, Кубок Америки – игроки то приходили, то уходили. Все знают, что у российских команд самое главное – это зимние сборы. Там мы будем два месяца работать, строить, готовиться физически и тактически. Здесь же у нас было две с половиной недели, на третью уже начался чемпионат. Надо было поработать, познакомиться с командой, обозначить требования – и всe на ходу. Был один нападающий, потом он ушeл, пришeл совсем другой. Игроки приходили по ходу трансферного окна, но мне всe было понятно.

    Мы сразу начали с наших требований. Конечно, схема определяет некоторые вещи. Куча клубов Европы и мира играют в 3-4-3, но в совсем разный футбол. Принципы в одинаковых схемах могут отличаться. Первые играют от обороны, вторые от прессинга, третьи за счeт владения мяча. Мы предложили новые требования к схеме, которая уже была до нас. Селекция под эту схему велась два с половиной года, времени что-то менять не было. Поэтому мы решили оставить эту формацию. Мы не знали, что произойдeт в трансферное окно. Однако требования всe равно изменили. Мне кажется, они видны.

    – Поясните.

    – Во-первых, мы более стабильно играем в обороне, не пропускаем много мячей. Ещe пару игр назад мы не допускали моментов у своих ворот – это самое важное. Не голов, а именно моментов у наших ворот было очень мало. По этому показателю мы шли на первом месте в РПЛ.

    Появилась стабильность при стандартах, но сейчас мы чуть приостановились в атаке. Конечно, это всем видно. Нам надо прибавить в фазе завершения. Бывали игры, когда мы создавали очень много, но не успевали забивать – не хватало ключевой передачи и концентрации при завершении. А бывали и игры, когда не создавали вообще. У нас много подходов на половину поля соперника, а вот для удара надо принимать правильные решения. Нам чуть не хватает опыта. И надо добавить качество в эту линию.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • В 13:00 мск москвичи начнут матч с «Крыльями Советов».
    • ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2024 10:03
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
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    ...если слушать речи Николича, а потом видеть игру нынешнего ЦСКА, то можно подумать, речь идёт совершенно о разных командах...
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