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    • В «Химках» сообщили, сколько очков планируют набрать в сезоне РПЛ

    В «Химках» сообщили, сколько очков планируют набрать в сезоне РПЛ

    Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итог первого круга.

    • «Химки» идут в зоне переходных матчей с 12 очками.
    • В прошлом сезоне команда была в Первой лиге.
    • Артига пришел в «Химки» летом.

    «Не считаю справедливым наше нынешнее турнирное положение, но мы набрали очков столько, сколько смогли. Хотя имели шансы выступить чуть лучше. Пока мы не в зоне прямого вылета, тем выше важность предстоящего зимнего перерыва. Семь весенних игр против прямых конкурентов по нижней части таблицы станут для нас семью финалами. Пять из этих встреч мы проведем дома.

    В идеале нам нужны на финише 30 очков. Это поможет не вылететь, если судить по прошлому сезону. Впрочем, еще до паузы нас ждут «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо», против которых понадобится полнейшая концентрация», – сказал Артига.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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    10.11.2024 09:30
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