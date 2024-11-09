Николич: «Мне в ЦСКА сказали, что больших денег на трансферы не будет»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сообщил, что ресурсы в клубе ограничены.

«С большими деньгами намного легче выполнять трансферы. Но я не из тех, кто будет говорить это в оправдание, что у меня ничего не получается. Да, с большими деньгами намного легче, но это не значит, что с меньшим бюджетом это невозможно. Может, это совсем маленькие деньги. Я же говорю о правильных решениях.

Если стратегия существует и мы знаем, куда надо двигаться, то мы сделаем это более качественно, имея 50 миллионов евро, средне-качественно – за 25 миллионов, но можем сделать и за 5 миллионов, и за 3 миллиона. Мы должны идти по своему пути. Я не из тех тренеров, которые привыкли к большим деньгам – в моей карьере редко бывало, чтобы в новом клубе мне дали 40 миллионов на трансферы. Строить всегда приходилось из внутренних ресурсов и в тяжeлых условиях.

Но я привык находить решения. Может, поэтому меня и позвали в ЦСКА. Мне объяснили, что больших денег на трансферы не будет. Кто-то в ответ мог сказать: «Нет, спасибо. Я работаю, только если будет 30-40 миллионов». Может, это и правильный подход. Однако я хочу справляться в нынешней ситуации. И трансферное окно в ней тоже надо отработать, – сказал Николич.

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