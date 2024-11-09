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    • Николич: «Мне в ЦСКА сказали, что больших денег на трансферы не будет»

    Николич: «Мне в ЦСКА сказали, что больших денег на трансферы не будет»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич сообщил, что ресурсы в клубе ограничены.

    «С большими деньгами намного легче выполнять трансферы. Но я не из тех, кто будет говорить это в оправдание, что у меня ничего не получается. Да, с большими деньгами намного легче, но это не значит, что с меньшим бюджетом это невозможно. Может, это совсем маленькие деньги. Я же говорю о правильных решениях.

    Если стратегия существует и мы знаем, куда надо двигаться, то мы сделаем это более качественно, имея 50 миллионов евро, средне-качественно – за 25 миллионов, но можем сделать и за 5 миллионов, и за 3 миллиона. Мы должны идти по своему пути. Я не из тех тренеров, которые привыкли к большим деньгам – в моей карьере редко бывало, чтобы в новом клубе мне дали 40 миллионов на трансферы. Строить всегда приходилось из внутренних ресурсов и в тяжeлых условиях.

    Но я привык находить решения. Может, поэтому меня и позвали в ЦСКА. Мне объяснили, что больших денег на трансферы не будет. Кто-то в ответ мог сказать: «Нет, спасибо. Я работаю, только если будет 30-40 миллионов». Может, это и правильный подход. Однако я хочу справляться в нынешней ситуации. И трансферное окно в ней тоже надо отработать, – сказал Николич.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Завтра, 10 ноября, москвичи сыграют с «Крыльями Советов».
    • ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 23:55
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    Комментарии (4)
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    RUSARM
    1731186043
    Короче,наш любимый клуб,сделали середняком!!!
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    Интерес
    1731186053
    Ты бы хоть этих правильно на доске расставил,да вовремя реагировал на события,происходящие на поле.Желательно-удачно.
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    Oleg-Gazza
    1731186933
    И правильно сказали! Лысый вообще в курсах, что помимо футбола происходит???
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    CSKA57
    1731190354
    Трудяга!
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