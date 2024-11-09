Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Николич раскрыл, какая проблема российского футбола вызывает у него боль

    Николич раскрыл, какая проблема российского футбола вызывает у него боль

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что переживает из-за отсутствия ультрас на российских стадионах.

    – Вы работали в «Партизане», видели фанатское сумасшествие на дерби с «Црвеной Звездой». Что вы чувствуете, когда видите пустую фанатскую трибуну на матчах ЦСКА?

    – Сердце болит. Я это обсуждал раз 15. Для меня стадион ЦСКА – самый футбольный в России, я влюблeн в него. Он очень английский, похож на «Стэмфорд Бридж». Мне очень нравится стадион. Когда на Братском кубке были полные трибуны, когда на матчах Кубка аншлаг – это совсем другое. Все показатели футболистов идут на уровень выше, когда фанатские трибуны заполнены.

    Но когда ты и так находишься в условиях санкций, без еврокубков, а на матчи иногда приходит пять тысяч человек… Так нельзя. Для меня это что-то новое. Когда я работал в «Локомотиве» – такого не было. Российский чемпионат официально входил в топ-5 европейских лиг. Клубы бились за Лигу чемпионов, Лигу Европы и за выживание. Практически каждый матч чемпионата был решающим. В этом смысле каждый шаг и действие каждого футболиста и команды были важными и ответственными.

    • Николич впервые оказался в России в 2020 году в «Локомотиве».
    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Ближайший соперник – «Крылья Советов» (10 ноября).

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Николич: «Мне в ЦСКА сказали, что больших денег на трансферы не будет» 4
    Николич рассказал, как отнесся к трансферу Чалова в ПАОК
    Николич прокомментировал отстранение Помазуна после слов Ильи о готовности перейти в «Спартак» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2024 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 