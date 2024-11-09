Николич раскрыл, какая проблема российского футбола вызывает у него боль

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что переживает из-за отсутствия ультрас на российских стадионах.

– Вы работали в «Партизане», видели фанатское сумасшествие на дерби с «Црвеной Звездой». Что вы чувствуете, когда видите пустую фанатскую трибуну на матчах ЦСКА?

– Сердце болит. Я это обсуждал раз 15. Для меня стадион ЦСКА – самый футбольный в России, я влюблeн в него. Он очень английский, похож на «Стэмфорд Бридж». Мне очень нравится стадион. Когда на Братском кубке были полные трибуны, когда на матчах Кубка аншлаг – это совсем другое. Все показатели футболистов идут на уровень выше, когда фанатские трибуны заполнены.

Но когда ты и так находишься в условиях санкций, без еврокубков, а на матчи иногда приходит пять тысяч человек… Так нельзя. Для меня это что-то новое. Когда я работал в «Локомотиве» – такого не было. Российский чемпионат официально входил в топ-5 европейских лиг. Клубы бились за Лигу чемпионов, Лигу Европы и за выживание. Практически каждый матч чемпионата был решающим. В этом смысле каждый шаг и действие каждого футболиста и команды были важными и ответственными.

Николич впервые оказался в России в 2020 году в «Локомотиве».

ЦСКА идет в РПЛ 6-м.

Ближайший соперник – «Крылья Советов» (10 ноября).

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