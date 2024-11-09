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    • Николич прокомментировал отстранение Помазуна после слов Ильи о готовности перейти в «Спартак»

    Николич прокомментировал отстранение Помазуна после слов Ильи о готовности перейти в «Спартак»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о недавнем отстранении голкипера команды Ильи Помазуна.

    • Игрока отстранили после слов о готовности перейти в «Спартак».
    • Помазун не играет с прошлого сезона.
    • У Ильи контракт с ЦСКА до 2028 года.

    – Была история с отстранением от тренировок Ильи Помазуна.

    – Это уже давно проехали. Илья – правильный парень. У нас очень хорошие отношения. Но решение о его отстранении за слова о «Спартаке» принял именно я.

    Передал ему, мы встретились и поговорили два раза. Он по-мужски принял это решение и этим удивил. Парень правильный, думаю, что у него все получится.

    Помазун – хороший и качественный вратарь, но у нас Игорь Акинфеев и Слава Тороп – он наше будущее, и Илья это знает.

    Ему просто не повезло, потому что он находится в клубе, где есть Акинфеев и Тороп, который прогрессирует.

    А сам он очень качественный вратарь, может быть, в топ пять-шесть лучших в чемпионате России. У него есть мечта играть за границей.

    В этом смысле и я буду помогать ему найти варианты зимой.

    – А почему вы тогда решили его отстранить?

    – Повторюсь: ничего личного, Илья – отличный парень. Можно сказать, что он заплатил цену за то, в чем сам не до конца виноват. Может, это ошибка медиаотдела.

    Но, по моему воспитанию, игроку ЦСКА нельзя переходить в «Спартак» и наоборот. И нельзя даже говорить об этом.

    То есть можно, я не вижу ничего страшного, но тогда ты не будешь играть здесь.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 15:11
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    Комментарии (1)
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    andr45
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    ЧЕРДАНЦЕВ «Я не помню подобных примеров в европейских клубах, чтобы игроков наказывали и отстраняли от тренировок.»
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