Николич прокомментировал отстранение Помазуна после слов Ильи о готовности перейти в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о недавнем отстранении голкипера команды Ильи Помазуна.

Игрока отстранили после слов о готовности перейти в «Спартак».

Помазун не играет с прошлого сезона.

У Ильи контракт с ЦСКА до 2028 года.

– Была история с отстранением от тренировок Ильи Помазуна.

– Это уже давно проехали. Илья – правильный парень. У нас очень хорошие отношения. Но решение о его отстранении за слова о «Спартаке» принял именно я.

Передал ему, мы встретились и поговорили два раза. Он по-мужски принял это решение и этим удивил. Парень правильный, думаю, что у него все получится.

Помазун – хороший и качественный вратарь, но у нас Игорь Акинфеев и Слава Тороп – он наше будущее, и Илья это знает.

Ему просто не повезло, потому что он находится в клубе, где есть Акинфеев и Тороп, который прогрессирует.

А сам он очень качественный вратарь, может быть, в топ пять-шесть лучших в чемпионате России. У него есть мечта играть за границей.

В этом смысле и я буду помогать ему найти варианты зимой.

– А почему вы тогда решили его отстранить?

– Повторюсь: ничего личного, Илья – отличный парень. Можно сказать, что он заплатил цену за то, в чем сам не до конца виноват. Может, это ошибка медиаотдела.

Но, по моему воспитанию, игроку ЦСКА нельзя переходить в «Спартак» и наоборот. И нельзя даже говорить об этом.

То есть можно, я не вижу ничего страшного, но тогда ты не будешь играть здесь.

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