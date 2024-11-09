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    • Николич недоволен, что игроки ЦСКА находятся в зоне комфорта

    Николич недоволен, что игроки ЦСКА находятся в зоне комфорта

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о перспективах клуба.

    – Вы постоянно говорите про процесс. Можете раскрыть его?

    – Для меня очень важно, чтобы по ходу этого процесса мы как клуб принимали правильные решения. У нас есть хороший костяк, вокруг которого можно строить команду на будущее. Но всe зависит от качества наших решений на ближайшее время, на средний срок и на длинный. Мы точно можем построить ЦСКА, который будет бороться за титул. Меня устраивает только эта цель, и чтобы шла работа для этого. Это моe сообщение нашим футболистам. Меня не устраивает работа только за зарплату, всегда нужно ставить самые высокие цели.

    Это касается и меня, и персонала, и игрового состава. Надо это спокойствие чуть-чуть разворошить на каждом уровне и поднять ожидания. У нас есть Игорь Акинфеев, Слава Тороп, Игорь Дивеев, Ваня Обляков, Даня Круговой, Жемалетдинов, Лукин, Кисляк, Файзуллаев, Мусаев, Глебов и другие молодые ребята, не хочу никого забыть, но всех не перечислить. Всем парням по 19-25 лет, кроме Акинфеева. Это очень неплохой костяк, вокруг которого надо строить команду с правильными решениями в трансферных окнах.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Завтра, 10 ноября, москвичи сыграют с «Крыльями Советов».
    • ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 13:35
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1731149567
    Вполне доволен развитием команды,но игроки в зоне комфорта...Может ,пнуть тебя под зад? Или кто-то другой должен лишать свору прекраснодушного настроения,каким образом???
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    The only one
    1731150009
    У нас есть Игорь Акинфеев...и другие молодые ребята. Смешно.
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    Борис34684
    1731152274
    К сожалению этот костяк может бороться лишь за пятёрку, ну до тройки. А на игроков по солидней денег нет и с академии выхлоп не очень. Хотя раньше лучше находили молодёжь в России.
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    ...уефан
    1731154727
    ...несколько часов назад с командой, судя по твоим же словам, было всё ок'...
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    RUSARM
    1731154769
    Вы бы все вмести с игроками меньше пи-дели и больше работали на поле!!
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    sined1951
    1731161390
    Николич явно постарел в последнее время, поэтому слишком много стал говорить в СМИ и к сожалению ни о чем. Команде нужен забивной форвард типа Кордобы и быстрый краек-дриблер на правый фланг атаки. И только тогда вы сможете бороться за титул. Ваше спасение-хорошие трансферы.
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