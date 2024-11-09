Газзаев назвал единственного игрока из РПЛ, похожего на Черенкова

Бывший игрок сборной СССР Валерий Газзаев поделился воспоминаниями о легендарном спартаковце Федоре Черенкове.

«Конечно, мы в одно время играли. Фeдор всегда отличался своей тонкой, техничной, умной игрой. Это был выдающийся футболист и скромный человек. Но на поле был настоящим гигантом, несмотря может быть на свои данные. Ну и конечно, оставил большой след в истории «Спартака», сборной. Неоднократно признавался лучшим игроком.

Поэтом в целом его можно характеризовать с самой лучшей стороны. Такие футболисты, умные – как особый товар. Сегодня есть молодой Алексей Батраков, который чем-то на него похож. Будем надеяться, что он вырастит тоже в такого футболиста», – сказал Газзаев.

Сейчас в кинотеатрах России идет фильм «Федя. Народный футболист», посвященный Черенкову.

19-летний Батраков из «Локо» стоит 5 миллионов евро.

В сезоне РПЛ у Алексея 13 матчей, 8 голов, 6 ассистов.

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