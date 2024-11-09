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    Николич: «В РПЛ есть матчи, где игрокам ничего не надо»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что игроки РПЛ иногда выходят на матчи без мотивации.

    – Сейчас у меня, к сожалению, есть чувство, что в РПЛ бывают игры, где никому ничего не надо. И я так думал и до возвращения, когда смотрел матчи по телевизору, работая в ОАЭ. Есть матчи, когда люди играют просто потому, что им за это платят – и всe. Так быть не должно. Это мне мешает как тренеру, поэтому я хочу поменять это в своей команде. В каждой игре надо играть как в последней, как в самой важной. Никаких оправданий тут нет.

    Если не устраивает, что нет еврокубков, надо принимать решение и уходить. Если я вдруг когда-то тут заскучаю и пойму, что мне так больше не нравится, я точно приду к моим руководителям и скажу: «Ребят, спасибо большое, но меня не устраивает». Но до последнего дня, что буду здесь, я буду биться в каждой игре, как за Лигу чемпионов.

    Такой подход я ожидаю от каждого человека, кто рядом с нами. Фанаты очень помогают – их заряд не позволяет расслабиться футболистам. Это касается не только ЦСКА, но «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» – клубов, у которых очень сильные фанатские движения. Я получаю удовольствие от фанатов и трибун – дома и на выездах на кубковых играх. Когда видишь три с половиной тысячи человек в Нижнем Новгороде во вторник вечером – мурашки идут по телу.

    – То есть на матчах ЦСКА в РПЛ, когда фанатов нет, вы чувствуете, что игрокам бывает всe равно?

    – Над этим надо ещe работать. Я не полностью доволен этим – и открыто говорю, честно. Могу это понять и принять, но так всe равно нельзя. Я уже сказал почему. Не устраивает? Уходи! Устраивает? Тогда выкладывайся.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Завтра, 10 ноября, москвичи сыграют с «Крыльями Советов».
    • ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 12:40
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