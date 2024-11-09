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    Николич обвинил Черданцева в грубости по отношению к ЦСКА

    Главному тренеру ЦСКА Марко Николичу не понравились слова комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

    – Черданцев во время одного из репортажей сказал, что у ЦСКА сейчас нет никаких целей, что клуб ни за что не борется.

    – Это звучит слишком грубо, но это то, о чeм я говорю. Имя ЦСКА не должно звучать в таком контексте. Меня не устраивает подход, когда всe спокойно, нормально, занимаешь четвeртое-шестое место – и всe.

    Но у нас с руководством есть план. Мы знаем, что нам надо делать в будущем, чтобы из нашей команды сделать команду, которая может биться за первое место. Мне нужны люди около штаба, в штабе, и игроки, у которых совместная цель.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Завтра, 10 ноября, москвичи сыграют с «Крыльями Советов».
    • ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 11:54
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    Комментарии (7)
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    sined1951
    1731144695
    Цель у вас есть, просто вы не можете ее добиться хотя стараетесь, только мастерства у игроков не хватает. Николич, тактику на игру правильно выбирай. Давно я не видел такой жалкий ЦСКА как в матче со Спартаком.
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    Питерский князь
    1731144959
    ЦСКА, сам себя хоронит, при чём здесь чердак?
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    Бан
    1731145042
    Чердак дурачок. Любой матч может убить своим неестественным комментированием. Не представляю, зачем его вообще держат на канале. Видимо знает кому и что надо облизывать.
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    Дубина
    1731145624
    Чердак Генич в общем прогазпромовские(( Гнать их нужно....
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    Борис34684
    1731149163
    Нехер обижаться и обращать внимание на говорилок из трепач тв. Надо делать свою работу так, что бы враги изводились на гамно.
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    baggio80
    1731153314
    Тише он знает что говорит он же 1001 матч от комментировал )))
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