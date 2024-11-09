Николич обвинил Черданцева в грубости по отношению к ЦСКА

Главному тренеру ЦСКА Марко Николичу не понравились слова комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

– Черданцев во время одного из репортажей сказал, что у ЦСКА сейчас нет никаких целей, что клуб ни за что не борется.

– Это звучит слишком грубо, но это то, о чeм я говорю. Имя ЦСКА не должно звучать в таком контексте. Меня не устраивает подход, когда всe спокойно, нормально, занимаешь четвeртое-шестое место – и всe.

Но у нас с руководством есть план. Мы знаем, что нам надо делать в будущем, чтобы из нашей команды сделать команду, которая может биться за первое место. Мне нужны люди около штаба, в штабе, и игроки, у которых совместная цель.

ЦСКА идет в РПЛ 6-м.

Завтра, 10 ноября, москвичи сыграют с «Крыльями Советов».

ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.

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