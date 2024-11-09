Генич не будет менять стиль из-за критики Карпина: «Как комментировал, так и буду комментировать дальше»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не планирует меняться.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».

Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

Генич сам играл в футбол на уровне Первой лиги.

«Я комментирую так же, как работал до этого. Не надо думать, что мы теперь быстро переобуемся и будем цокать перед Валерием Георгиевичем.

Как работал, так и буду работать дальше», – сказал Генич.

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