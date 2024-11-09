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    • Генич не будет менять стиль из-за критики Карпина: «Как комментировал, так и буду комментировать дальше»

    Генич не будет менять стиль из-за критики Карпина: «Как комментировал, так и буду комментировать дальше»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не планирует меняться.

    • Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.
    • Генич сам играл в футбол на уровне Первой лиги.

    «Я комментирую так же, как работал до этого. Не надо думать, что мы теперь быстро переобуемся и будем цокать перед Валерием Георгиевичем.

    Как работал, так и буду работать дальше», – сказал Генич.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    09.11.2024 11:34
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    Комментарии (10)
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    The only one
    1731141634
    ну и дурак. кто не воспринимает критику и не пытается улучшится, тому одна дорога- профессиональная деградация и неприязнь простого народа.
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    baggio80
    1731142106
    Ну как смотрели матчи без звука так и будем смотреть )))
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    fakeid
    1731144685
    как было стыдно за спартак - так и будет стыдно дальше
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    Дубина
    1731145840
    За лазурных орет как дурачек.
    Ответить
    NewLife
    1731153434
    Это говорит о том, что про-помойному газпром тв пох на общественное мнение.
    Ответить
    crf575757
    1731165484
    Генич вообще очень неумный человечек и комментирует крайне неумело! А помните как он продался Спартаку за красную курточку,ха-ха-ха!
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