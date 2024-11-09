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    • Кубарси хочет сыграть за «Барсу» против «Сосьедада», несмотря на 10 наложенных швов

    Кубарси хочет сыграть за «Барсу» против «Сосьедада», несмотря на 10 наложенных швов

    Защитник «Барселоны» Пау Кубарси не хочет пропускать матч ближайшего тура Примеры против «Реал Сосьедада».

    • Кубарси не смог доиграть матч Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2) из-за травмы лица.
    • 17-летнему защитнику пришлось наложить 10 швов после удара шипами.
    • Встреча «Сосьедад» – «Барселона» состоится завтра, 10 ноября.

    Однако главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик против участия Кубарси в игре с «Сосьедадом». Штаб «Барселоны» переживает, что швы на лице Пау могут разойтись.

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    Источник: Marca

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    09.11.2024 11:03
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