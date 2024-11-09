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    Жирков – о Евро-2020: «Чувствовал себя не в своей тарелке»

    Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался о различиях поколений игроков.

    – А поколения вашей молодости и заката карьеры принципиально разные?

    – Конечно. Когда становишься старше, с тобой в команде более молодые игроки. У всех разные интересы и общение. Молодым игрокам интересны другие вещи, нежели мне или еще кому-то.

    – В чем проявляются эти различия?

    – Например, в раздевалке люди обсуждают всякие компьютерные игры. Я тоже играю иногда, но не в те игры, что сегодняшняя молодежь. То же самое касается, например, песен.

    – Тяжело было находиться с ними на одной волне?

    – Не тяжело, но чувствовал себя не в своей тарелке. Это было даже в сборной России на Евро-2020. Сидишь в кабинете доктора, поддерживаешь с ним беседу, а заходят молодые – и спросить нечего. Не знаешь, какие у них интересы. Про Великую Отечественную войну многие не поддержат разговор.

    • Жирков завершил карьеру в 2022 году.
    • За Россию он сыграл 105 матчей, забил 2 гола.
    • Сейчас Жирков получает тренерскую лицензию.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 10:35
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    Комментарии (1)
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    Давид59
    1731142483
    Вообще-то в 2020-м не было Евро. Перенесли из-за ковида. А насчёт истории - так учебники переписывают каждый год.
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