Николич – о результатах ЦСКА: «Все хорошо»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил ход команды по сезону.

– После «Рубина» вы сказали, что команда в мини-кризисе. В чeм причина?

– Если смотреть на дистанцию из 15 игр, то всe хорошо. Да, мне всегда хочется побеждать, но спад на три четыре матча – это нормально. По ходу сезона невозможно всегда двигаться на высоком уровне. У нас месяц назад был высокий уровень игры и результата. Сейчас чуть спад спортивной формы, и с этим связан спад результатов. Есть такой момент, что другие игроки сейчас должны становиться лидерами. У нас был фантастический отрезок у Вани Облякова, у Аббоса Файзуллаева. Сейчас у них спад, значит должны появиться другие, кто потащат команду за собой.

– Ещe идeт строительство команды?

– Можно так сказать. У нас есть идея, куда мы хотим двигаться. Конечно, возникают сложности или проблемы на коротком сроке, но самое главное держаться своего пути и двигаться по нему. Мы должны развивать команду, давать шанс молодым игрокам. В этом процессе должны появиться и новые лидеры команды. Когда я говорю лидеры, я говорю и про футбольные качества, и про ментальные. Это всe процесс, а на каждый процесс в футболе нужно время. Это только разваливается всe быстро.

– Какой игрой ЦСКА больше всего довольны?

– С «Краснодаром» дома и «Динамо». Было много хороших матчей. С «Зенитом» проиграли, но игра была хорошая. С «Локомотивом» сыграли прекрасно, но уступили. Но по игре никто так не переиграл «Локо», как мы.

– А после какой игры кричали больше всего?

– Я не доволен всем отрезком после «Динамо». Мне кажется, мы стали слишком уверенными в себе, не в ту сторону это пошло.

ЦСКА идет в РПЛ 6-м.

Николич в команде с лета.

Завтра, 10 ноября, ЦСКА сыграет в 15-м туре РПЛ против «Крыльев Советов».

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