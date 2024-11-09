Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Николич – о результатах ЦСКА: «Все хорошо»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил ход команды по сезону.

    – После «Рубина» вы сказали, что команда в мини-кризисе. В чeм причина?

    – Если смотреть на дистанцию из 15 игр, то всe хорошо. Да, мне всегда хочется побеждать, но спад на три четыре матча – это нормально. По ходу сезона невозможно всегда двигаться на высоком уровне. У нас месяц назад был высокий уровень игры и результата. Сейчас чуть спад спортивной формы, и с этим связан спад результатов. Есть такой момент, что другие игроки сейчас должны становиться лидерами. У нас был фантастический отрезок у Вани Облякова, у Аббоса Файзуллаева. Сейчас у них спад, значит должны появиться другие, кто потащат команду за собой.

    – Ещe идeт строительство команды?

    – Можно так сказать. У нас есть идея, куда мы хотим двигаться. Конечно, возникают сложности или проблемы на коротком сроке, но самое главное держаться своего пути и двигаться по нему. Мы должны развивать команду, давать шанс молодым игрокам. В этом процессе должны появиться и новые лидеры команды. Когда я говорю лидеры, я говорю и про футбольные качества, и про ментальные. Это всe процесс, а на каждый процесс в футболе нужно время. Это только разваливается всe быстро.

    – Какой игрой ЦСКА больше всего довольны?

    – С «Краснодаром» дома и «Динамо». Было много хороших матчей. С «Зенитом» проиграли, но игра была хорошая. С «Локомотивом» сыграли прекрасно, но уступили. Но по игре никто так не переиграл «Локо», как мы.

    – А после какой игры кричали больше всего?

    – Я не доволен всем отрезком после «Динамо». Мне кажется, мы стали слишком уверенными в себе, не в ту сторону это пошло.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Николич в команде с лета.
    • Завтра, 10 ноября, ЦСКА сыграет в 15-м туре РПЛ против «Крыльев Советов».

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Николич: «Мне в ЦСКА сказали, что больших денег на трансферы не будет» 4
    Вердикт ЭСК по удалению Литвинова в матче с ЦСКА 11
    Николич раскрыл, какая проблема российского футбола вызывает у него боль
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2024 10:18
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1731137054
    ..."А в остальном, прекрасная-Маркиза, всё хорошо, всё хорошо"(с)...
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1731137323
    Это надо было ещё постараться проиграть срамтаку, глухому мнооолетнему середняку. Гыгыгы
    Ответить
    Cleaner
    1731139044
    Николич, в ЦСКА сейчас всё - ЖОПА! И по игре, и по результатам...(((((((((((((((((
    Ответить
    Борис34684
    1731140132
    У Николича блин все хорошо, дерби продули с одним ударом в створ ворот, Воронежу чуть не продули у себя дома,с полуторами ударов по воротам. С приходом Пьянича Ванька скис не на своём месте. Тренер не может поставить игру, команда не живая.
    Ответить
    Mirak92
    1731142767
    На самом деле, реально не все так плохо. Кроме дерби
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 