Дзюба дал интервью на 2,5 часа: «Это будет очень громко»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба дал большое интервью «Матч ТВ». Его опубликуют на следующей неделе.

«Такого Дзюбу вы ещe не видели. Александр Рогулев сделал интервью практически на 2,5 часа. Вся правда. Это будет очень громко», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

Инсайд о содержании интервью дал блогер Павел Городницкий.

«Дзюба в том самом интервью (выйдет во вторник на «Матче») приложил вообще всех – от конкретных журналистов до «Зенита» и «Локо», – написал Городницкий.

Дзюба в «Акроне» с сентября.

У Артема 2 гола за команду.

Завтра, 10 ноября, «Акрон» в 15-м туре РПЛ сыграет со «Спартаком».

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