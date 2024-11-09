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    Дзюба дал интервью на 2,5 часа: «Это будет очень громко»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба дал большое интервью «Матч ТВ». Его опубликуют на следующей неделе.

    «Такого Дзюбу вы ещe не видели. Александр Рогулев сделал интервью практически на 2,5 часа. Вся правда. Это будет очень громко», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

    Инсайд о содержании интервью дал блогер Павел Городницкий.

    «Дзюба в том самом интервью (выйдет во вторник на «Матче») приложил вообще всех – от конкретных журналистов до «Зенита» и «Локо», – написал Городницкий.

    • Дзюба в «Акроне» с сентября.
    • У Артема 2 гола за команду.
    • Завтра, 10 ноября, «Акрон» в 15-м туре РПЛ сыграет со «Спартаком».

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    09.11.2024 09:57
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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1731137392
    думаю, этот городницкий врёт, что он "приложил" зенит - иначе это интервью тупо не выйдет на матч тв, как все понимают. блогер решил приукрасить, прогреть аудиторию, чтобы все посмотрели. а по факту там будет какая-то ерунда, я уверен. и не менее уверен, что здесь потом будут новости как из пулемёта: дзюба сказал, дзюба то, дзюба сё, дзюба осудил, дзюба высказался. короче, разобьют интервью на 100 частей и каждую выложат отдельной новостью. заранее тошнит.
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    ...уефан
    1731137536
    ..."Это будет очень громко!", вонюче и продолжительно... Одним словом - пердёж!...
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    The only one
    1731137828
    Ну будет что Бомбе с пол года, что выкладывать...
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