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    Моуринью дисквалифицировали за критику судейства

    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 900 тысяч лир (24 тысячи евро) за критику судейства после игры 10-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (3:2).

    Также он получил еще один штраф в рамзмере 58 тысяч лир (1550 евро) за неуважительное отношение к болельщикам другой команды.

    Дисциплинарный комитет объяснил свои решения тем, что заявления Моуринью «не соответствуют спортивному принципу и спортивной этике, являются дискредитирующими, наносят ущерб репутации Турецкой футбольной федерации, направлены на снижение ценности турецкого футбола, бросают тень или ставят под сомнение беспристрастность судей и других официальных лиц».

    • После игры Моуринью раскритиковал судейство, а также заявил, что не приехал бы в Турцию, если бы знал, что там происходит.
    • 61-летний португалец возглавил «Фенербахче» в июне.

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    Источник: Haber Turk

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    08.11.2024 11:58
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