Пиняев назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал о дружбе с Максимом Глушенковым.
Он считает нападающего «Зенита» самым талантливым игроком из бывших и действующих партнеров по команде.
– Твой лучший друг в футболе?
– Самый талантливый игрок, с которым ты играл?
– Максим Глушенков.
- 20-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
- В этом сезоне в его активе 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028-го.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
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