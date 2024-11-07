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    • Пиняев назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл

    Пиняев назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл

    Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал о дружбе с Максимом Глушенковым.

    Он считает нападающего «Зенита» самым талантливым игроком из бывших и действующих партнеров по команде.

    – Твой лучший друг в футболе?

    Максим Глушенков.

    – Самый талантливый игрок, с которым ты играл?

    – Максим Глушенков.

    • 20-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
    • В этом сезоне в его активе 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028-го.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    07.11.2024 12:37
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1730987053
    был такой да сдулся
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