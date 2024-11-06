Аршавин назвал главного футболиста РПЛ

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о самом сильном игроке РПЛ. Он считает, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба превосходит Алексея Батракова из «Локомотива».

– Батраков сейчас главный футболист лиги?

– Нет, главный – Кордоба. Он половина команды «Краснодара». Да, Батраков – лидер по очкам [гол+пас]. Но Кордоба важнее для «Краснодара».

Кордоба забил 8 голов и сделал 3 ассиста в этом сезоне РПЛ.

На счету Батракова 8 голов и 6 ассистов.

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