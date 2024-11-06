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    • Талалаев рассказал, как наказывает игроков за удары выше ворот

    Талалаев рассказал, как наказывает игроков за удары выше ворот

    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что его тренерский штаб очень много пихает игрокам.

    «Они кувыркаются, отжимаются, прыгают вокруг себя. Если не научатся бить в створ, хотя бы более координированными, сильными и развитыми станут.

    Нехватку креатива компенсируем командной игрой и дисциплиной. Наш штаб очень строгий и требовательный: мы много пихаем игрокам.

    Во время тренировок много корректируем. Большие и качественные футболисты этого не любят. Но когда мы видим, что есть результат и они растут, они потихоньку мирятся с этим и начинают прогрессировать», – сказал Талалаев.

    • «Балтика» занимает 2-е место в Первой лиге после первого круга с 33 очками.
    • 52-летний Талалаев возглавляет команду с 6 сентября.

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    Источник: «Клопс»

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    06.11.2024 12:13
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